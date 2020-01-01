вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж

На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж
На Волині з 27 квітня по 3 травня виникло 35 пожеж, з них 29 – в екосистемах.

Окрім цього, рятувальники 9 разів виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт, а піротехнічна група проводила роботи щодо обстеження території області задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Розмінувальні роботи проводились у Локачинському, Ковельському, Любомльському та Горохівському районах. Всього знищили 24 боєприпаси, серед яких - мінометні міни, артснаряди різного калібру.

На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж
На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж
На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, пожежі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» поляк незаконно намагався провезти велику партію захисних рукавичок
Сьогодні, 11:33
В Україні знову проводитимуть планові операції, заборонені під час карантину
Сьогодні, 11:14
На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж
Сьогодні, 10:55
Поліція розшукує лучанина через розбої та вимагання
Сьогодні, 10:50
У місті на Волині троє людей із COVID-19 – у реанімації
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
На Волині за добу ліквідували 7 пожеж у лісах На Волині за добу ліквідували 7 пожеж у лісах
23 квітень, 20:20
За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО За два дні – 22 пожежі: волиняни продовжують палити суху траву, чагарники і сміття. ФОТО, ВІДЕО
13 квітень, 12:55
Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО Волинські рятувальники вже 4 дні гасять пожежу торфу. ФОТО
10 квітень, 14:57
Двох волинян покарали за спалювання сухої трави Двох волинян покарали за спалювання сухої трави
09 квітень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» поляк незаконно намагався провезти велику партію захисних рукавичок
Сьогодні, 11:33
 0
В Україні знову проводитимуть планові операції, заборонені під час карантину
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж
Сьогодні, 10:55
 0
Поліція розшукує лучанина через розбої та вимагання
Сьогодні, 10:50
 0
У місті на Волині троє людей із COVID-19 – у реанімації
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8