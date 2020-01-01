На Волині за минулий тиждень трапилось 35 пожеж





Окрім цього, рятувальники 9 разів виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт, а піротехнічна група проводила роботи щодо обстеження території області задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.



Розмінувальні роботи проводились у Локачинському, Ковельському, Любомльському та Горохівському районах. Всього знищили 24 боєприпаси, серед яких - мінометні міни, артснаряди різного калібру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 27 квітня по 3 травня виникло 35 пожеж, з них 29 – в екосистемах.Окрім цього, рятувальники 9 разів виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт, а піротехнічна група проводила роботи щодо обстеження території області задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.Розмінувальні роботи проводились у Локачинському, Ковельському, Любомльському та Горохівському районах. Всього знищили 24 боєприпаси, серед яких - мінометні міни, артснаряди різного калібру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію