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Поліція розшукує лучанина через розбої та вимагання

Поліція розшукує лучанина через розбої та вимагання
Оперативники Головного управління Національної поліції у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Семенова Сергія Сергійовича, 13 лютого 1981 року народження, жителя Луцька, котрого обґрунтовано підозрюють у розбоях та вимаганні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Додають, що чоловік неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного лучанина, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів 068-947-53-07 або 102.



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Теги: розшук, поліція, Луцьк, розбій, вимагання
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