В Україні знову проводитимуть планові операції, заборонені під час карантину





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в понеділок, 4 травня, - пише



"Від завтра будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він на брифінгу в понеділок.



За словами Степанова, відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211.



"Сьогодні під час урядової наради, яка проходить по понеділках, я ініціював проведення позачергового засідання уряду. Цю ініціативу підтримали прем'єр і уряд. Було винесено одне питання, яке я вважаю дуже важливим - внесення змін до постанови Кабміну №211, яким вводилися карантинні заходи", - сказав він.



За словами міністра, буде дозволено проведення планових операцій і планових госпіталізацій з життєвими показниками. Вони будуть проводитися після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.



Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що українські лікарні повинні призупинити планову госпіталізацію і планові операції пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських клініках з вівторка, 5 травня, дозволять робити планові операції.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу ході брифінгу в понеділок, 4 травня, - пише Корреспондент "Від завтра будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він на брифінгу в понеділок.За словами Степанова, відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211."Сьогодні під час урядової наради, яка проходить по понеділках, я ініціював проведення позачергового засідання уряду. Цю ініціативу підтримали прем'єр і уряд. Було винесено одне питання, яке я вважаю дуже важливим - внесення змін до постанови Кабміну №211, яким вводилися карантинні заходи", - сказав він.За словами міністра, буде дозволено проведення планових операцій і планових госпіталізацій з життєвими показниками. Вони будуть проводитися після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що українські лікарні повинні призупинити планову госпіталізацію і планові операції пацієнтів.

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