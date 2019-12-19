В Україні знову проводитимуть планові операції, заборонені під час карантину
Сьогодні, 11:14
В українських клініках з вівторка, 5 травня, дозволять робити планові операції.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в понеділок, 4 травня, - пише Корреспондент.
"Від завтра будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він на брифінгу в понеділок.
За словами Степанова, відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211.
"Сьогодні під час урядової наради, яка проходить по понеділках, я ініціював проведення позачергового засідання уряду. Цю ініціативу підтримали прем'єр і уряд. Було винесено одне питання, яке я вважаю дуже важливим - внесення змін до постанови Кабміну №211, яким вводилися карантинні заходи", - сказав він.
За словами міністра, буде дозволено проведення планових операцій і планових госпіталізацій з життєвими показниками. Вони будуть проводитися після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.
Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що українські лікарні повинні призупинити планову госпіталізацію і планові операції пацієнтів.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в понеділок, 4 травня, - пише Корреспондент.
"Від завтра будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він на брифінгу в понеділок.
За словами Степанова, відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211.
"Сьогодні під час урядової наради, яка проходить по понеділках, я ініціював проведення позачергового засідання уряду. Цю ініціативу підтримали прем'єр і уряд. Було винесено одне питання, яке я вважаю дуже важливим - внесення змін до постанови Кабміну №211, яким вводилися карантинні заходи", - сказав він.
За словами міністра, буде дозволено проведення планових операцій і планових госпіталізацій з життєвими показниками. Вони будуть проводитися після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.
Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що українські лікарні повинні призупинити планову госпіталізацію і планові операції пацієнтів.
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