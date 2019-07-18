На волинських підприємців, які «зекономили» на оренді півмільйона гривень, подали до суду
Сьогодні, 18:27
Луцька місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби стягнути із трьох суб’єктів господарювання понад 500 тис. грн плати за землю.
Про це повідомляють на сайті прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що підприємства з червня 2017 по серпень 2018 року згідно договору орендували у Луцьку земельну ділянку на вулиці Шевченка, 13, але згодом припинили своє право оренди.
Проте на цій землі й досі розміщені об’єкти нерухомості, які їм належать.
Відтак суб’єкти господарювання продовжують користуватися ділянкою, не сплачуючи за неї у бюджет жодної гривні.
Таким чином вони «зекономили» понад півмільйона гривень.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення із підприємств цієї суми у бюджет міста.
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Про це повідомляють на сайті прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що підприємства з червня 2017 по серпень 2018 року згідно договору орендували у Луцьку земельну ділянку на вулиці Шевченка, 13, але згодом припинили своє право оренди.
Проте на цій землі й досі розміщені об’єкти нерухомості, які їм належать.
Відтак суб’єкти господарювання продовжують користуватися ділянкою, не сплачуючи за неї у бюджет жодної гривні.
Таким чином вони «зекономили» понад півмільйона гривень.
Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення із підприємств цієї суми у бюджет міста.
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