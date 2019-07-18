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На волинських підприємців, які «зекономили» на оренді півмільйона гривень, подали до суду

На волинських підприємців, які «зекономили» на оренді півмільйона гривень, подали до суду
Луцька місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби стягнути із трьох суб’єктів господарювання понад 500 тис. грн плати за землю.

Про це повідомляють на сайті прокуратури Волині.

Прокурори з'ясували, що підприємства з червня 2017 по серпень 2018 року згідно договору орендували у Луцьку земельну ділянку на вулиці Шевченка, 13, але згодом припинили своє право оренди.

Проте на цій землі й досі розміщені об’єкти нерухомості, які їм належать.

Відтак суб’єкти господарювання продовжують користуватися ділянкою, не сплачуючи за неї у бюджет жодної гривні.

Таким чином вони «зекономили» понад півмільйона гривень.


Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагають стягнення із підприємств цієї суми у бюджет міста.

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Теги: прокуратура, Волинь, гроші
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