«Головне було не зникнути з ефіру»: як «Інвестор» пережив карантинну турбулентність. ФОТО





Один з таких антикризових кейсів продемонструвала Будівельна компанія «Інвестор». Два напрямки її роботи — маркетинг і продажі — опинилися в умовах, в яких раніше працювати не доводилося, пише



Як в умовах, коли «все завмерло» заспокоїти своїх клієнтів і не дати втратити впевненість у надійному партнерстві? Як продовжувати консультувати клієнтів і показувати їм об'єкти, коли всі сидять вдома? Як, зрештою, продовжувати будувати і продавати житло?...



На усі ці питання в «Інвесторі» знайшли відповіді. Екстриму додавав той факт, що найтяжчі — перші чотири тижні карантину — офіс «Інвестора» був, практично, закритий. Але робота велася.



Як? Ми поспілкувалися з працівниками відділу маркетингу і продажів «Інвестора». Їх колективну розповідь читайте далі.



Маркетинг: головним було заспокоїти і підтримати клієнтів



Перше, що ми зробили, зіткнувшись з новими умовами: порадилися, проаналізували нові реалії — і узгодили план дій. Ключовими для нашого відділу під час роботи в режимі онлайн були три питання:



- Як ми будемо залучати нових клієнтів?

- Як ми будемо їх консультувати і показувати їх майбутнє житло?

- Як на карантині організувати процес документального оформлення купівлі-продажу житла?

Щодо першого питання, відразу зрозуміли: не маємо права «зникати з радарів». Адже в умовах, коли економіка і бізнес «завмерли», коли на людей щодня сипалися сотні новин про коронавірус — у багатьох наших клієнтів була колосальна невпевненість у завтрашньому дні.



Як ми могли їм допомогти? Перш за все, продемонструвати: розуміємо і розділяємо їх тривогу; продовжуємо працювати.



Такий стиль комунікації у нас був визначальним найважчі перші два тижні карантину.



На усіх своїх інформаційних майданчиках — у Facebook, Instagram, на власному сайті — ми писали про карантин. Наші суперпси «одягли» маски і закликали правильно мити руки. Ми розповідали, що вдома добре. Ми взяли участь у всесвітньому флешмобі знаменитих брендів на тему соціальної дистанції. Ми запустили хештег #вдомадобре, який стали використовувати у своїх постах і наші працівники, і наші клієнти.



"Ми не вимкнули рекламу: важливо було, аби нас чули і бачили якомога більше людей. В той час, коли частина компаній зупинили рекламу, ми вирішили не робити цього. Нам було вкрай важливо не зникнути з радарів, щоб клієнти знали – усе добре, ми працюємо, їхнє житло будується, а тому можна бути спокійними", - розповіли у будівельній компанії.



Попри акцент на онлайн, завдяки сприянню наших партнерів — операторів зовнішньої реклами — ми запустили рекламну кампанію «#вдомадобре, якщо твій дім збудував «Інвестор» на білбордах.



І коли ми вивісили перший «карантинний» фотозвіт з будівництва, який демонстрував, що процес не зупинився, житло будується — в перші ж хвилини після публікації отримали радісний емоційний дзвінок від однієї з клієнток. «Я думала, що все навколо погано, але тут побачила, що ви і далі будуєте — і мені стало спокійніше» - сказала нам вона. І ми зрозуміли, що все робимо правильно.



Консультації: тепер - ми ще більше digital



Онлайн-інструменти для нас давно — норма роботи. Ми звикли спілкуватися з клієнтами через Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram.



Усі телефонні дзвінки і повідомлення фіксуються і аналізуються завдяки CRM-системі та IP-телефонії.



Усі фотозвіти, презентації й решта інформації, яка може знадобитися клієнту в ході консультації, у нас давно лежать на визначених місцях на Googlе-диску й доступні нашим фахівцям.



Тож «карантинних» викликів у нас було два:



- впоратися з набагато більшою кількістю онлайн-контактів (офлайн у перші тижні карантину практично зник);

- навчитися організовуватися в умовах, коли кожен спеціаліст відділу продажів працює з дому.

І ми впоралися.



Увімкнули переадресування дзвінків. Усі дзвінки від клієнтів, які раніше надходили на робочий номер, автоматично переадресовуються на особисті номери менеджерів відділу продаж.



Проводимо відеоконсультації. Під час розмов з клієнтами ми в потрібний момент вмикаємо відеозв’язок (через меседжер чи Zoom) — і без проблем показуємо співрозмовнику фото, відео, схему житла.



Організовуємо відеоекскурсії. Ми виїжджаємо на будівельні майданчики і на місці, в режимі відеозвязку, показуємо клієнтам територію, будинок, квартиру тощо



Використовуємо нові можливості сервісу Lun.ua. Тепер просто зі сторінки житлового комплексу на цій платформі можна замовити презентацію у Skype, зв’язок у Viber чи Telegram. І ми оперативно це освоїли. Менеджер Lun.ua зізнався, що у нашому регіоні ми єдині, хто взяв від нових можливостей сервісу усе, що зміг))



Організували внутрішню комунікацію. Щодня о 9:00 збиралися на онлайн-нараду у Zoom . Не втрачали контакту і робочого темпу.



Хоча, звісно, «домашній» режим праці, коли ми інколи перестали помічати межу між роботою і побутом, з якогось часу став втомлювати. Тому через місяць карантину, дотримуючись усіх правил соціальної дистації і безпеки, повернулися на роботу в офіс. З клієнтами, ясна річ, доки карантин — спілкуємося тільки онлайн.



Продажі: документообіг по-новому



Найважчими були перших два тижні. Звернення зменшилися дуже суттєво. Навіть ті, хто вже ось-ось мав платити гроші, просив: давайте трішки зачекаємо.



Що могли зробити ми? По перше, бути на звязку, підтримувати клієнтів, продовжувати роботу. По-друге, підготуватися до нових умов документального супроводу процесу оформлення права власності для наших клієнтів.



А це непросто. Наприклад, в умовах карантину треба запланувати візит до нотаріуса. Вчасно підготувати усі документи, замовивши і зібравши усі необхідні витяги, нормативно-грошові оцінки тощо. (А перший місяць ми, нагадаємо, працювали з дому). Передати пакет документів людині, яка оформляє право власності самостійно (наприклад, як у Ковелі — через ЦНАП). В умовах, коли громадський транспорт не працює, можна розраховувати тільки на власну логістику...



Тут теж ми впоралися. Але довелося дуже чітко усе планувати, узгоджуючи дії багатьох учасників процесу. Знову стала в пригоді наша онлайн база даних, де ми традиційно зберігали усі зразки документів, контакти тощо.



З третього тижня карантину ми стали фіксувати ріст активності. Побільшало дзвінків. Відновилися продажі. Люди зрозуміли, що «кінця світу» не сталося — і повернулися до ідеї купити житло.



Процес наростання активності триває донині.



Можемо впевнено сказати, що цей карантинний форс-мажор зробив нас сильнішими. Ми освоїли немало нових інструментів, які спрощують життя нашим клієнтам. І ми довели собі і іншим власну здатність правильно реагувати на виклики.



Текст: Юрій Ричук, Віта Сахнік



Фото: Ірина Кабанова





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Екстриму додавав той факт, що найтяжчі — перші чотири тижні карантину — офіс «Інвестора» був, практично, закритий. Але робота велася.Як? Ми поспілкувалися з працівниками відділу маркетингу і продажів «Інвестора». Їх колективну розповідь читайте далі.Перше, що ми зробили, зіткнувшись з новими умовами: порадилися, проаналізували нові реалії — і узгодили план дій. Ключовими для нашого відділу під час роботи в режимі онлайн були три питання:- Як ми будемо залучати нових клієнтів?- Як ми будемо їх консультувати і показувати їх майбутнє житло?- Як на карантині організувати процес документального оформлення купівлі-продажу житла?Щодо першого питання, відразу зрозуміли: не маємо права «зникати з радарів». Адже в умовах, коли економіка і бізнес «завмерли», коли на людей щодня сипалися сотні новин про коронавірус — у багатьох наших клієнтів була колосальна невпевненість у завтрашньому дні.Як ми могли їм допомогти? Перш за все, продемонструвати: розуміємо і розділяємо їх тривогу; продовжуємо працювати.Такий стиль комунікації у нас був визначальним найважчі перші два тижні карантину.На усіх своїх інформаційних майданчиках — у Facebook, Instagram, на власному сайті — ми писали про карантин. Наші суперпси «одягли» маски і закликали правильно мити руки. Ми розповідали, що вдома добре. Ми взяли участь у всесвітньому флешмобі знаменитих брендів на тему соціальної дистанції. Ми запустили хештег #вдомадобре, який стали використовувати у своїх постах і наші працівники, і наші клієнти."Ми не вимкнули рекламу: важливо було, аби нас чули і бачили якомога більше людей. В той час, коли частина компаній зупинили рекламу, ми вирішили не робити цього. Нам було вкрай важливо не зникнути з радарів, щоб клієнти знали – усе добре, ми працюємо, їхнє житло будується, а тому можна бути спокійними", - розповіли у будівельній компанії.Попри акцент на онлайн, завдяки сприянню наших партнерів — операторів зовнішньої реклами — ми запустили рекламну кампанію «#вдомадобре, якщо твій дім збудував «Інвестор» на білбордах.І коли ми вивісили перший «карантинний» фотозвіт з будівництва, який демонстрував, що процес не зупинився, житло будується — в перші ж хвилини після публікації отримали радісний емоційний дзвінок від однієї з клієнток. «Я думала, що все навколо погано, але тут побачила, що ви і далі будуєте — і мені стало спокійніше» - сказала нам вона. І ми зрозуміли, що все робимо правильно.Онлайн-інструменти для нас давно — норма роботи. Ми звикли спілкуватися з клієнтами через Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram.Усі телефонні дзвінки і повідомлення фіксуються і аналізуються завдяки CRM-системі та IP-телефонії.Усі фотозвіти, презентації й решта інформації, яка може знадобитися клієнту в ході консультації, у нас давно лежать на визначених місцях на Googlе-диску й доступні нашим фахівцям.Тож «карантинних» викликів у нас було два:- впоратися з набагато більшою кількістю онлайн-контактів (офлайн у перші тижні карантину практично зник);- навчитися організовуватися в умовах, коли кожен спеціаліст відділу продажів працює з дому.І ми впоралися.Усі дзвінки від клієнтів, які раніше надходили на робочий номер, автоматично переадресовуються на особисті номери менеджерів відділу продаж.Під час розмов з клієнтами ми в потрібний момент вмикаємо відеозв’язок (через меседжер чи Zoom) — і без проблем показуємо співрозмовнику фото, відео, схему житла.Ми виїжджаємо на будівельні майданчики і на місці, в режимі відеозвязку, показуємо клієнтам територію, будинок, квартиру тощоТепер просто зі сторінки житлового комплексу на цій платформі можна замовити презентацію у Skype, зв’язок у Viber чи Telegram. І ми оперативно це освоїли. Менеджер Lun.ua зізнався, що у нашому регіоні ми єдині, хто взяв від нових можливостей сервісу усе, що зміг))Щодня о 9:00 збиралися на онлайн-нараду у Zoom . Не втрачали контакту і робочого темпу.Хоча, звісно, «домашній» режим праці, коли ми інколи перестали помічати межу між роботою і побутом, з якогось часу став втомлювати. Тому через місяць карантину, дотримуючись усіх правил соціальної дистації і безпеки, повернулися на роботу в офіс. З клієнтами, ясна річ, доки карантин — спілкуємося тільки онлайн.Найважчими були перших два тижні. Звернення зменшилися дуже суттєво. Навіть ті, хто вже ось-ось мав платити гроші, просив: давайте трішки зачекаємо.Що могли зробити ми? По перше, бути на звязку, підтримувати клієнтів, продовжувати роботу. По-друге, підготуватися до нових умов документального супроводу процесу оформлення права власності для наших клієнтів.А це непросто. Наприклад, в умовах карантину треба запланувати візит до нотаріуса. Вчасно підготувати усі документи, замовивши і зібравши усі необхідні витяги, нормативно-грошові оцінки тощо. (А перший місяць ми, нагадаємо, працювали з дому). Передати пакет документів людині, яка оформляє право власності самостійно (наприклад, як у Ковелі — через ЦНАП). В умовах, коли громадський транспорт не працює, можна розраховувати тільки на власну логістику...Тут теж ми впоралися. Але довелося дуже чітко усе планувати, узгоджуючи дії багатьох учасників процесу. Знову стала в пригоді наша онлайн база даних, де ми традиційно зберігали усі зразки документів, контакти тощо.З третього тижня карантину ми стали фіксувати ріст активності. Побільшало дзвінків. Відновилися продажі. Люди зрозуміли, що «кінця світу» не сталося — і повернулися до ідеї купити житло.Процес наростання активності триває донині.Можемо впевнено сказати, що цей карантинний форс-мажор зробив нас сильнішими. Ми освоїли немало нових інструментів, які спрощують життя нашим клієнтам. І ми довели собі і іншим власну здатність правильно реагувати на виклики.

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