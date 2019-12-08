За крадіжку елітного алкоголю судили волинського студента





Слухання справи відбулось 22 квітня. Про це йдеться у вироку суду, пише



Обвинувачений о 15:30 20 грудня, перебуваючи у приміщенні «АТБ» на вулиці Незалежності, 83 у місті Ковель, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, з вітрини алкогольного відділу магазину викрав пляшку алкогольного напою віскі «Jack Daniel's», вартістю 287,5 гривні.



У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні злочину визнав повністю. Хлопець розповів, що прогулюючись, вирішив зайти в «АТБ». Там він вирішив викрасти алкогольний напій, оскільки чув, що у магазині можливо викрасти спиртне. Сховавши пляшку, він не розрахувався за неї на касі та був затриманий охороною магазину і зізнався у крадіжці, пляшку було повернуто магазину, хоча він прагнув за неї розрахуватись на місці.



Суд ухвалив визнати підсудного винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 020 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням уродженця села Переспа Рожищенського району, студента Ковельського центру професійно-технічної освіти № 7, який вчинив крадіжку.Слухання справи відбулось 22 квітня. Про це йдеться у вироку суду, пише "Район.Ковель". Обвинувачений о 15:30 20 грудня, перебуваючи у приміщенні «АТБ» на вулиці Незалежності, 83 у місті Ковель, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, з вітрини алкогольного відділу магазину викрав пляшку алкогольного напою віскі «Jack Daniel's», вартістю 287,5 гривні.У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні злочину визнав повністю. Хлопець розповів, що прогулюючись, вирішив зайти в «АТБ». Там він вирішив викрасти алкогольний напій, оскільки чув, що у магазині можливо викрасти спиртне. Сховавши пляшку, він не розрахувався за неї на касі та був затриманий охороною магазину і зізнався у крадіжці, пляшку було повернуто магазину, хоча він прагнув за неї розрахуватись на місці.Суд ухвалив визнати підсудного винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 020 гривень.

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