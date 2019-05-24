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Українець у Польщі врятував з води 20-річного хлопця

Українець у Польщі врятував з води 20-річного хлопця
У Польщі українець під час вечірньої рибалку врятував з води молодого чоловіка.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на fakty.interia.pl, історія трапилася минулої суботи в Остшешові (Великопольське воєводство).

Двоє молодих поляків, 19 та 20 років, приблизно о 23-ій годині почали тонути в ставку в районі вулиці Костюшка. Одного з хлопців, який був у нетверезому стані, врятував громадянин України.

Чоловік у цей час на ставку ловив рибу й коли побачив, що діється, відразу кинувся у воду й витягнув старшого з поляків. Молодший же зник з поля зору. Його тіло пізніше витягли з води рятувальники.

Обставини та причини, які призвели до загибелі 19-річного хлопця, зараз вивчає поліція.

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Теги: порятунок, вода, поляк, українець
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