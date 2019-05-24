Українець у Польщі врятував з води 20-річного хлопця





Як пoвідoмляє



Двоє молодих поляків, 19 та 20 років, приблизно о 23-ій годині почали тонути в ставку в районі вулиці Костюшка. Одного з хлопців, який був у нетверезому стані, врятував громадянин України.



Чоловік у цей час на ставку ловив рибу й коли побачив, що діється, відразу кинувся у воду й витягнув старшого з поляків. Молодший же зник з поля зору. Його тіло пізніше витягли з води рятувальники.



Обставини та причини, які призвели до загибелі 19-річного хлопця, зараз вивчає поліція.

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