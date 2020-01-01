Померла від коронавірусу жінка з Маневиччини – пацієнтка психіатричної лікарні





Про це йшлося сьогодні, 4 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що померла – 49 річна жінка. Вона із села Яблунька Маневицького району.



Щербак зауважила, що жінка померла у психіатричній лікарні в Олиці.



«23 квітня увечері вона поступила в лікарню. 24 квітня почала лікування. Було виявлено коронавірус. Жінка мала психічні розлади задовго до виявлення хвороби», - сказала посадовиця.



Нагадаємо, станом на ранок 4 травня відомо про 340 підтверджених методом ПЛР випадків коронавірусу на Волині, з них 7 – летальних. Жодного випадку хвороби не зареєстрували лише у Любомльському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зареєстрували сьому смерть людини , у якої виявили коронавірус.Про це йшлося сьогодні, 4 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАповідомила, що померла – 49 річна жінка. Вона із села Яблунька Маневицького району.Щербак зауважила, що жінка померла у психіатричній лікарні в Олиці.«23 квітня увечері вона поступила в лікарню. 24 квітня почала лікування. Було виявлено коронавірус. Жінка мала психічні розлади задовго до виявлення хвороби», - сказала посадовиця.Нагадаємо, станом на ранок 4 травня відомо про 340 підтверджених методом ПЛР випадків коронавірусу на Волині, з них 7 – летальних. Жодного випадку хвороби не зареєстрували лише у Любомльському районі.

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