На Волині затримали 22 нелегальних мігранти





Про це



Серед них – 5 громадян Вірменії, 8- Російської Федерації , 4- Грузії, 1-Тунісу, а також громадяни Молдови, Польщі та Туреччини.



ТериторіальнІ підроздіЛИ міграційної служби склаЛИ 36 протоколів про адміністративні правопорушення міграційного законодавства, передбаченого статтями 203-206 КУпАП на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Підготовили та подали до Луцького міськрайонного суду 2 адміністративних позови щодо примусового видворення. Дані позови задоволені судом. Також прийняли 2 рішення про заборону в'їзду в Україну порушникам з Тунісу та Грузії.

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