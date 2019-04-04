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На Волині затримали 22 нелегальних мігранти

На Волині затримали 22 нелегальних мігранти
За період 2020 року працівники міграційної служби Волині виявили 22 неврегульованих іноземці. 20 порушників кордону примусово повернули до країн походження.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Серед них – 5 громадян Вірменії, 8- Російської Федерації , 4- Грузії, 1-Тунісу, а також громадяни Молдови, Польщі та Туреччини.

ТериторіальнІ підроздіЛИ міграційної служби склаЛИ 36 протоколів про адміністративні правопорушення міграційного законодавства, передбаченого статтями 203-206 КУпАП на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Підготовили та подали до Луцького міськрайонного суду 2 адміністративних позови щодо примусового видворення. Дані позови задоволені судом. Також прийняли 2 рішення про заборону в'їзду в Україну порушникам з Тунісу та Грузії.

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Теги: нелегали, міграційна служба, Волинь
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