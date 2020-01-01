У Луцьку 5 травня на деяких вулицях не буде світла
Сьогодні, 19:00
Повідомили, на яких вулицях Луцька 5 травя не буде електропостачання.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, 5 травня, з 13:30 до 17:00 буде тимчасово припинене електропостачання таких вулиць: Львівська (частково), Левітана, Гончарівка, Баранова (частково), Кульчицької, Степова (частково), Павлова.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, 5 травня, з 13:30 до 17:00 буде тимчасово припинене електропостачання таких вулиць: Львівська (частково), Левітана, Гончарівка, Баранова (частково), Кульчицької, Степова (частково), Павлова.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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