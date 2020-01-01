Думаю, сесія прийме рішення про відкриття ринків у Луцьку, – Тетяна Щербак
Сьогодні, 13:05
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що ОДА спілкувалася із підприємцями ринків, що протестують у Луцьку.
Про це йшлося сьогодні, 4 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Посадовиця зауважила, що, за інформацією Держпродспоживслужби, у Луцьку – шість агропродовольчих ринків.
«Наскільки нам відомо, пан виконувач обов’язків (Пустовіт – ред.) теж спілкувався з протестувальниками. Зараз ми говоримо про те, що найближчим часом у Луцьку відбудеться сесія. Думаю, на сесії приймуть рішення про відкриття ринків», – висловилася Щербак.
Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а сьогодні, 4 травня, – під стіни міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 4 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Посадовиця зауважила, що, за інформацією Держпродспоживслужби, у Луцьку – шість агропродовольчих ринків.
«Наскільки нам відомо, пан виконувач обов’язків (Пустовіт – ред.) теж спілкувався з протестувальниками. Зараз ми говоримо про те, що найближчим часом у Луцьку відбудеться сесія. Думаю, на сесії приймуть рішення про відкриття ринків», – висловилася Щербак.
Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а сьогодні, 4 травня, – під стіни міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Думаю, сесія прийме рішення про відкриття ринків у Луцьку, – Тетяна Щербак
Сьогодні, 13:05
«Головне було не зникнути з ефіру»: як «Інвестор» пережив карантинну турбулентність. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Торгували замороженою морською рибою і бананами: у Луцьку закрили фермерський ярмарок через порушення
Сьогодні, 12:41