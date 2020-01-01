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Думаю, сесія прийме рішення про відкриття ринків у Луцьку, – Тетяна Щербак

Думаю, сесія прийме рішення про відкриття ринків у Луцьку, – Тетяна Щербак
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що ОДА спілкувалася із підприємцями ринків, що протестують у Луцьку.

Про це йшлося сьогодні, 4 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Посадовиця зауважила, що, за інформацією Держпродспоживслужби, у Луцьку – шість агропродовольчих ринків.

«Наскільки нам відомо, пан виконувач обов’язків (Пустовіт – ред.) теж спілкувався з протестувальниками. Зараз ми говоримо про те, що найближчим часом у Луцьку відбудеться сесія. Думаю, на сесії приймуть рішення про відкриття ринків», – висловилася Щербак.

Нагадаємо, у Луцьку дали «зелене світло» роботі ярмарків сільгосппродукції, але не ринків. Через це підприємці усіх ринків міста вийшли на протести спочатку на територіях ринків, а сьогодні, 4 травня, – під стіни міськради.

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Теги: Луцьк, ринки, мітинги
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