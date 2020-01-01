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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з пом'якшеннями

Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з пом'якшеннями
Карантин, запроваджений в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом'якшення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас», — сказав він.

Однак з 11 травня в країні почнуться перші послаблення обмежень, зокрема відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики окремих кафе та ресторанів.

Станом на ранок 4 травня в Україні коронавірус вже виявили у 12 331 людини, з них 303 померли, а 1 619 — одужали.

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Теги: карантин
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