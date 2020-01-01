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Карантин суттєво покращив криміногенну ситуацію в Україні. ЦИФРИ

Карантин суттєво покращив криміногенну ситуацію в Україні. ЦИФРИ
Через карантин суттєво зменшилася кількість злочинів в Україні.

Про це під час засідання уряду повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Арсена Авакова, за період карантину кількість умисних вбивств зменшилися на 36% у порівнянні з аналогічним проміжком часу до карантину. На 68% зменшилася кількість тяжких тілесних ушкоджень. На 50% зменшилися кількість пограбувань. Крадіжок стало менше на 41%.

«Карантин позитивно вплинув на криміногенну ситуацію в Україні. Люди сиділи вдома», - підсумував доповідь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Теги: карантин, криміногенна ситуація, Україна
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