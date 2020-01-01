У Дніпрі дівчина з COVID-19 втратила двійню, лікарі борються за її життя
Сьогодні, 14:01
У Дніпрі рятують життя 23-річної дівчини, що втратила двійню.
У хворої – пневмонія та сильна внутрішня кровотеча, - йдеться у ТСН.
У вагітної з Марганця підтвердили COVID-19. Лікарі встановили, що вагітність завмерла. Молодій жінці ставало дедалі гірше. Вже у тяжкому стані її доправили до обласної лікарні Мечникова, нині вона у комі у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.
Стан ускладнює кровотеча. Пацієнтці вже перелили майже п’ять літрів крові.
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У хворої – пневмонія та сильна внутрішня кровотеча, - йдеться у ТСН.
У вагітної з Марганця підтвердили COVID-19. Лікарі встановили, що вагітність завмерла. Молодій жінці ставало дедалі гірше. Вже у тяжкому стані її доправили до обласної лікарні Мечникова, нині вона у комі у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.
Стан ускладнює кровотеча. Пацієнтці вже перелили майже п’ять літрів крові.
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