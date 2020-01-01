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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Дніпрі дівчина з COVID-19 втратила двійню, лікарі борються за її життя

У Дніпрі дівчина з COVID-19 втратила двійню, лікарі борються за її життя
У Дніпрі рятують життя 23-річної дівчини, що втратила двійню.

У хворої – пневмонія та сильна внутрішня кровотеча, - йдеться у ТСН.

У вагітної з Марганця підтвердили COVID-19. Лікарі встановили, що вагітність завмерла. Молодій жінці ставало дедалі гірше. Вже у тяжкому стані її доправили до обласної лікарні Мечникова, нині вона у комі у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.

Стан ускладнює кровотеча. Пацієнтці вже перелили майже п’ять літрів крові.

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Теги: хвора, коронавірус, двійня
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