У Дніпрі дівчина з COVID-19 втратила двійню, лікарі борються за її життя





У хворої – пневмонія та сильна внутрішня кровотеча, - йдеться у



У вагітної з Марганця підтвердили COVID-19. Лікарі встановили, що вагітність завмерла. Молодій жінці ставало дедалі гірше. Вже у тяжкому стані її доправили до обласної лікарні Мечникова, нині вона у комі у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.



Стан ускладнює кровотеча. Пацієнтці вже перелили майже п’ять літрів крові.

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