Колишній «регіонал»-чиновник може стати заступником голови Ратнівської РДА

Андрій Мельник може зайняти посаду заступника голови Ратнівської райдержадміністрації. Свого часу політик був учасником гучного скандалу, коли опублікували записи, на яких він вчив членів ДВК як фальсифікувати вибори на користь регіоналів.



Декларацію кандидата на посаду він подав 11 квітня, остаточне рішення ще не прийняте, - пишуть



В ній він вказує право власності на третину квартири в Луцьку та 2 тисячі євро заощаджень.



Андрій Мельник був одним з активних партійців політичної структури президента Януковича ще з 2002 року. З 2004 по 2008 рік – завідувач відділу по роботі з молоддю Волинського обласного відділення Партії регіонів.



З 2008 року – заступник голови Волинської обласної організації Партії регіонів з організаційної роботи. У 2010 р. обраний депутатом Волинської облради, склав повноваження у 2015 р.



В 2012 році Андрій Мельник вляпався в скандал: журналісти опублікували записи, на яких він вчив членів дільничних виборчих комісій фальсифікувати вибори на користь партії Януковича. Зі знанням справи депутат-юрист пояснював працівникам, як «правильно» рахувати голоси і що «нічого страшного в цьому немає».



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