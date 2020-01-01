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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Нові випадки коронавірусу у Нововолинську: захворілі – працівники водоканалу

Нові випадки коронавірусу у Нововолинську: захворілі – працівники водоканалу
Станом на 13.00 4 квітня 19 жителів Нововолинська одужали від коронавірусу.

Цю новину повідомив міський голова Віктор Сапожніков, йдеться на сайті мерії.

Як повідомила головний лікар Нововолинського центру ПМСД Ольга Попіка, серед 11 пацієнтів, котрі одужали за минулу добу, п'ятеро - медичні працівники. Один із трьох пацієнтів, котрий зараз перебуває у реанімації, сьогодні відключений від апарата ШВЛ, йому стало краще.

За минулу добу додалося ще двоє хворих на коронавірус. Це працівники «Нововолинськводоканалу».

Віктор Сапожніков також розповів, що Нововолинська центральна міська лікарня продовжує отримувати необхідне обладнання. Сьогодні у медзакладі встановлюють аналізатор газів в крові та електролітів глюкози та лактози. Це дуже важливий апарат для діагностики критичних станів, який допомагатиме оцінювати стан пацієнта та обсяг медичної допомоги в палатах інтенсивної терапії. До нього додано 200 тестів. Апарат придбали за спонсорські кошти. Вартує він 500 тисяч гривень. А найближчим часом у Нововолинській лікарні буде ще один апарат ШВЛ за 780 тис грн, який закупили спонсори.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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