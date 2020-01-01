Підприємству, яке вирощує лохину, дозволили брати воду з Прип'яті на полив ягід





Про це повідомляє



Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська ягідка» зареєстроване у 2016-ому році у Любомлі. Підприємство займається вирощуванням лохини на 230 гектарах поблизу села Положево Шацького району. Там заклали одні з найбільших плантацій лохини в Україні.



У 2018 «Волинська ягідка», що формально належить родичам депутатів Волинської облради Вячеслава Богдана та Володимира Бондаря, отримала від держави рекордну дотацію на підтримку ягідництва — 3 мільйони 178 тисяч гривень.



Для вирощування ягід фірма обладнала два велетенські ставки загальною площею 2 гектари, а також використовувала унікальну систему крапельного зрошення, яку відкрито демонструвала посадовцям Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА та місцевим журналістам.



Згодом з’ясувалося, воду використовували незаконно. Дозволів на спеціальне водокористування, яке до слова має бути платним, ТОВ «Волинська ягідка» не отримувала і, за словами співробітників сектору Держводагентства в області, на той момент за ними не зверталася.



У коментарі журналістам «Сили правди» тодішній директор підприємства Сергій Маїло стверджував, що дозвільні документи непотрібні.



«Це ви бачите ставки, а я бачу накопичувальні резервуари. В мене це не є водний об’єкт. Тому що, якщо є водний об’єкт, то міняється цільове призначення землі. Є перелік споруд, які входять у водний об’єкт. В мене воно під то не підпадає. Це по-перше. Далі. Що таке спецводокористування? Це забір води з водного об’єкту або з поверхневих, або з підземних вод. В мене рано чи пізно стане питання про отримання дозволів. Я планую робити свердловини. Будуються свердловини, береться дозвіл на спецводокористування, через лічильники, якщо встановлюються, якщо ні, то там вони знають, як порахувати об’єми. Я готовий брати все тоді, коли воно мені буде потрібно», — казав тоді аграрій.



3 січня 2020-го, після публікації розслідування «Волинська ягідка побудувала велетенські ставки без дозволів», правоохоронці відкрили кримінальну справу на посадовців Держекоінспекції. У провадженні фігурувало ще два підприємства, які також займаються вирощуванням лохини. Одне з них «Бугагро» запланувало плантації через дорогу від земель орендованих «Волинською ягідкою» і теж обладнало подібну водойму в басейні Прип’яті.



Після відкриття провадження «Волинська ягідка» почала узаконювати водокористування. Зокрема, 23 січня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля з’явилося два повідомлення про плановану діяльність. Йшлося про намір обладнати по три свердловини для наповнення кожного з накопичувальних басейнів: один об’ємом 17,285 тис. м3, інший — 34,570 тис. м3.



У лютому на «Волинській ягідці» відбулися обшуки. Відео з місця події оприлюднив сайт «Перший», що також належить родичам депутата Володимира Бондаря.



У березні слідчі отримали дозвіл суду на доступ до документів відносно підприємства, що знаходяться в розпорядженні управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА та Департаменту агропромислового розвитку області.



А 15 квітня ТОВ «Волинська ягідка» отримала дозвіл на спеціальне водокористування від сектору Державного агентства водних ресурсів в області. Згідно документу, підприємству дозволили забір поверхневих вод з річки Прип’ять з використанням пересувного насосу АНД 100-30 і забір підземних вод за допомогою 6 свердловин. За добу підприємство має право використовувати майже 1213 метрів кубічних води, а в рік 217 тисяч. Дозвіл діятиме до квітня 2023 року.



Аналітик Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов каже, що попри наявність дозволу на спеціальне водокористування, підприємство поки що не може поливати лохину, бо не завершило необхідну для цього процедуру з оцінки впливу на довкілля.



«Процедура перебуває лише на першому етапі, висновку ОВД у «Волинської ягідки» ще немає. Тому отримання дозволу на спецводокористування не є достатньою умовою розпочинати діяльність з наповнення ставків чи зрошення. Це можна буде робити лише після отримання висновку ОВД.



Окремо відзначають, що в дозволі на спецводокористування вказаний обсяг забору води в 289.959 м3 на добу. В той же час, згідно реєстру ОВД вказана належність планованої діяльності підприємства до пункту 3 частини 13 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу). Враховуючи те, що це вказано окремо по кожній процедурі, обсяг забору води з свердловин планується як мінімум в 2 рази більший, ніж наявний в чинному дозволі на спецводокористування», — каже еколог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 квітня сектор Держводагентства у Волинській області видав дозвіл на спеціальне водокористування підприємству «Волинська ягідка». Їм дозволили брати воду з річки Прип’ять від витоку до державного кордону для зрошення плантацій лохини у Шацькому районі, навіть попри те, що на початку року ягідне підприємство засвітилося в екологічному скандалі пов’язаному з обмілінням озера Світязь.Про це повідомляє "Сила правди". Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська ягідка» зареєстроване у 2016-ому році у Любомлі. Підприємство займається вирощуванням лохини на 230 гектарах поблизу села Положево Шацького району. Там заклали одні з найбільших плантацій лохини в Україні.У 2018 «Волинська ягідка», що формально належить родичам депутатів Волинської облрадита, отримала від держави рекордну дотацію на підтримку ягідництва — 3 мільйони 178 тисяч гривень.Для вирощування ягід фірма обладнала два велетенські ставки загальною площею 2 гектари, а також використовувала унікальну систему крапельного зрошення, яку відкрито демонструвала посадовцям Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА та місцевим журналістам.Згодом з’ясувалося, воду використовували незаконно. Дозволів на спеціальне водокористування, яке до слова має бути платним, ТОВ «Волинська ягідка» не отримувала і, за словами співробітників сектору Держводагентства в області, на той момент за ними не зверталася.У коментарі журналістам «Сили правди» тодішній директор підприємствастверджував, що дозвільні документи непотрібні.«Це ви бачите ставки, а я бачу накопичувальні резервуари. В мене це не є водний об’єкт. Тому що, якщо є водний об’єкт, то міняється цільове призначення землі. Є перелік споруд, які входять у водний об’єкт. В мене воно під то не підпадає. Це по-перше. Далі. Що таке спецводокористування? Це забір води з водного об’єкту або з поверхневих, або з підземних вод. В мене рано чи пізно стане питання про отримання дозволів. Я планую робити свердловини. Будуються свердловини, береться дозвіл на спецводокористування, через лічильники, якщо встановлюються, якщо ні, то там вони знають, як порахувати об’єми. Я готовий брати все тоді, коли воно мені буде потрібно», — казав тоді аграрій.3 січня 2020-го, після публікації розслідування «Волинська ягідка побудувала велетенські ставки без дозволів», правоохоронці відкрили кримінальну справу на посадовців Держекоінспекції. У провадженні фігурувало ще два підприємства, які також займаються вирощуванням лохини. Одне з них «Бугагро» запланувало плантації через дорогу від земель орендованих «Волинською ягідкою» і теж обладнало подібну водойму в басейні Прип’яті.Після відкриття провадження «Волинська ягідка» почала узаконювати водокористування. Зокрема, 23 січня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля з’явилося два повідомлення про плановану діяльність. Йшлося про намір обладнати по три свердловини для наповнення кожного з накопичувальних басейнів: один об’ємом 17,285 тис. м3, інший — 34,570 тис. м3.У лютому на «Волинській ягідці» відбулися обшуки. Відео з місця події оприлюднив сайт «Перший», що також належить родичам депутата Володимира Бондаря.У березні слідчі отримали дозвіл суду на доступ до документів відносно підприємства, що знаходяться в розпорядженні управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА та Департаменту агропромислового розвитку області.А 15 квітня ТОВ «Волинська ягідка» отримала дозвіл на спеціальне водокористування від сектору Державного агентства водних ресурсів в області. Згідно документу, підприємству дозволили забір поверхневих вод з річки Прип’ять з використанням пересувного насосу АНД 100-30 і забір підземних вод за допомогою 6 свердловин. За добу підприємство має право використовувати майже 1213 метрів кубічних води, а в рік 217 тисяч. Дозвіл діятиме до квітня 2023 року.Аналітик Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»каже, що попри наявність дозволу на спеціальне водокористування, підприємство поки що не може поливати лохину, бо не завершило необхідну для цього процедуру з оцінки впливу на довкілля.«Процедура перебуває лише на першому етапі, висновку ОВД у «Волинської ягідки» ще немає. Тому отримання дозволу на спецводокористування не є достатньою умовою розпочинати діяльність з наповнення ставків чи зрошення. Це можна буде робити лише після отримання висновку ОВД.Окремо відзначають, що в дозволі на спецводокористування вказаний обсяг забору води в 289.959 м3 на добу. В той же час, згідно реєстру ОВД вказана належність планованої діяльності підприємства до пункту 3 частини 13 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу). Враховуючи те, що це вказано окремо по кожній процедурі, обсяг забору води з свердловин планується як мінімум в 2 рази більший, ніж наявний в чинному дозволі на спецводокористування», — каже еколог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію