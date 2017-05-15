На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком
Сьогодні, 14:35
3-го травня у Нововолинську жінка вкрала із магазину товар разом із купівельним кошиком.
Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, злодієм виявилася 35-річна жінка.
Так, о 18:20 громадянка, перебуваючи в магазині «Альфа», викрала спиртні напої та продукти харчування. Суму збитку встановлюють.
Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За фактом грабежу слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, злодієм виявилася 35-річна жінка.
Так, о 18:20 громадянка, перебуваючи в магазині «Альфа», викрала спиртні напої та продукти харчування. Суму збитку встановлюють.
Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За фактом грабежу слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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