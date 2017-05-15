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На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком

На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком
3-го травня у Нововолинську жінка вкрала із магазину товар разом із купівельним кошиком.

Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, злодієм виявилася 35-річна жінка.

Так, о 18:20 громадянка, перебуваючи в магазині «Альфа», викрала спиртні напої та продукти харчування. Суму збитку встановлюють.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом грабежу слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



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Теги: крадіжка, магазин, жінка
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