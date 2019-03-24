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Єгипет відкриває готелі для туристів: які будуть вимоги

Єгипет відкриває готелі для туристів: які будуть вимоги
У Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Вимоги визначив уряд країни, - передає Обозреватель з посиланням на Reuters.

Цей крок був спричинений збитками, яких через пандемію коронавірусу зазнала туристична галузь (майже 1 мільярд доларів на місяць).Такий режим діятиме до кінця травня, а вже з червня передбачається, що закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.

Готелі також зобов'язали вжити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів у зв'язку з пандемією. Зокрема, для початку роботи в установі має бути клініка з лікарем. Крім того, відпочивальникам регулярно перевірятимуть температуру.

Масові заходи на курортах будуть, як і раніше, заборонені. У готелях введуть звичайне меню та заборонять відкриті зони з їжею.


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Теги: Єгипет, туризм, готелі
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