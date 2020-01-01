Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО

Розенгартів з Луцька, де виховують четверо дітей, з’явився новий розпорядок дня і нові правила. Його склала мама Юлія Розенгарт.



Про це йдеться у



З її слів, діти навчилися самостійно розігрівати їжу, мити посуд, сервірувати стіл.



Мама вільний час витрачає на саморозвиток. Розповідає: карантин забрав поспіх з життя сім’ї. Додає: їй, як мамі, важливо було налаштуватися на домашній ритм-поєднати догляд за всіма дітьми, керівництво благодійним фондом, редагування англомовних текстів.



На карантині у сім’ї з’явилося нове правило для дітей, розповів старший син Кирило Розенгарт. Батьки обмежили ігри у телефоні до години на день. Молодші діти можуть користуватися гаджетами ще менше часу.



Нагадаємо, 12 березня в країні призупинили відвідування шкіл. В більшості луцьких закладів освіти запровадили онлайн-уроки. Учні мають можливість слухати і дивитися відеоуроки, впроваджені Міністерством освіти й науки України.



Керівниця управління освіти й науки Волинської ОДА Людмила Плахотна розповідала про ймовірне повернення школярів до звичного начального процесу. Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак напередодні розповіла, що діти на навчання по завершенню карантину не повернуться.





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