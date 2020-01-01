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Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО

Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО
У зв’язку із карантином у сім’ї Розенгартів з Луцька, де виховують четверо дітей, з’явився новий розпорядок дня і нові правила. Його склала мама Юлія Розенгарт.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

З її слів, діти навчилися самостійно розігрівати їжу, мити посуд, сервірувати стіл.

Мама вільний час витрачає на саморозвиток. Розповідає: карантин забрав поспіх з життя сім’ї. Додає: їй, як мамі, важливо було налаштуватися на домашній ритм-поєднати догляд за всіма дітьми, керівництво благодійним фондом, редагування англомовних текстів.
Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО

На карантині у сім’ї з’явилося нове правило для дітей, розповів старший син Кирило Розенгарт. Батьки обмежили ігри у телефоні до години на день. Молодші діти можуть користуватися гаджетами ще менше часу.
Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО

Нагадаємо, 12 березня в країні призупинили відвідування шкіл. В більшості луцьких закладів освіти запровадили онлайн-уроки. Учні мають можливість слухати і дивитися відеоуроки, впроваджені Міністерством освіти й науки України.

Керівниця управління освіти й науки Волинської ОДА Людмила Плахотна розповідала про ймовірне повернення школярів до звичного начального процесу. Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак напередодні розповіла, що діти на навчання по завершенню карантину не повернуться.


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Теги: Луцьк, карантинний розпорядок, багатодітна сім'я
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Коментарі 1
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На наступний раз прийдіть не до багатіїв, а до тої багатодітної родини, яка вшістьох живе в однокімнатній квартири. А то ходите тільки до тих, хто за парканами ховається. Гидко.
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