У Луцьку до Дня матері виплатять допомогу жінкам, які втратили синів через війну





Відповідне Григорій Пустовіт.



Згідно з розпорядженням, по 2 тисяч гривень виплатять 39 жінкам, чиї сини віддали життя на війні на Сході України або зникли безвісти, пішовши боронити свою державу від агресора.



Виплати здійснять в межах Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки.



Зауважимо, що цього річ в Україні День матері відзначають 10 травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти до Дня матері виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень.Відповідне розпорядження сьогодні, 4 травня, підписав секретар Луцької міської радиЗгідно з розпорядженням, по 2 тисяч гривень виплатять 39 жінкам, чиї сини віддали життя на війні на Сході України або зникли безвісти, пішовши боронити свою державу від агресора.Виплати здійснять в межах Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки.Зауважимо, що цього річ в Україні День матері відзначають 10 травня.

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