У Луцьку до Дня матері виплатять допомогу жінкам, які втратили синів через війну
Сьогодні, 15:00
У Луцьку матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти до Дня матері виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень.
Відповідне розпорядження сьогодні, 4 травня, підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Згідно з розпорядженням, по 2 тисяч гривень виплатять 39 жінкам, чиї сини віддали життя на війні на Сході України або зникли безвісти, пішовши боронити свою державу від агресора.
Виплати здійснять в межах Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки.
Зауважимо, що цього річ в Україні День матері відзначають 10 травня.
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Відповідне розпорядження сьогодні, 4 травня, підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Згідно з розпорядженням, по 2 тисяч гривень виплатять 39 жінкам, чиї сини віддали життя на війні на Сході України або зникли безвісти, пішовши боронити свою державу від агресора.
Виплати здійснять в межах Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки.
Зауважимо, що цього річ в Україні День матері відзначають 10 травня.
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