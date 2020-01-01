вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку до Дня матері виплатять допомогу жінкам, які втратили синів через війну

У Луцьку до Дня матері виплатять допомогу жінкам, які втратили синів через війну
У Луцьку матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти до Дня матері виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження сьогодні, 4 травня, підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

Згідно з розпорядженням, по 2 тисяч гривень виплатять 39 жінкам, чиї сини віддали життя на війні на Сході України або зникли безвісти, пішовши боронити свою державу від агресора.

Виплати здійснять в межах Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки.

Зауважимо, що цього річ в Україні День матері відзначають 10 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День матері, Луцьк, допомога, виплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Єгипет відкриває готелі для туристів: які будуть вимоги
Сьогодні, 15:03
У Луцьку до Дня матері виплатять допомогу жінкам, які втратили синів через війну
Сьогодні, 15:00
Як багатодітна сім'я з Луцька проводить один день під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
На Волині жінка вкрала із магазину продукти разом з кошиком
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Парубій передав спецкостюми і окуляри для лікарів Волинської обласної клінічної лікарні Парубій передав спецкостюми і окуляри для лікарів Волинської обласної клінічної лікарні
29 квітень, 17:15
Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг
11 квітень, 11:02
Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
09 квітень, 10:18
Доставлятимуть продукти і медикаменти: у Луцьку запрацював центр допомоги під час карантину Доставлятимуть продукти і медикаменти: у Луцьку запрацював центр допомоги під час карантину
24 березень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
Сьогодні, 15:52
 0
Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
Сьогодні, 15:45
 0
Видурив 3500 доларів: на Волині судитимуть адвоката-шахрая
Сьогодні, 15:28
 0
Медіа
відео
1/8