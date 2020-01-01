«Рабен Україна»: усі логістичні послуги – під одним дахом*





Отож, компанія працює в Україні з 2003 року. Команда нараховує приблизно 500 висококласних співробітників.



Клієнтам пропонують повний спектр логістичних послуг для контрактної логістики (зберігання товарів та супутні послуги), міжнародних та внутрішніх перевезень, а також морських та повітряних вантажних перевезень.



Зазначимо, що бізнес-підрозділи Групи Рабен розташовані у таких країнах Європи: Польща, Чехія, Естонія, Нідерланди, Німеччина, Литва, Латвія, Словаччина, Україна, Угорщина, Італія, Румунія, Болгарія.



Західний підрозділ компанії може швидко доставити вантаж (починаючи від однієї палети) з Європи на склади в Україні, розмитнити його, забезпечити подальше відвантаження в інші області.



В Україні, включаючи різні регіони, компанія має в користуванні близько 70 000 м² складських площ. У автопарку – 600 автомобілів.



5 причин обрати «Рабен Україна»:



- всі послуги – під одним дахом;

- доставка збірних вантажів;

- великі складські площі – близько 70 000 м²;

- копакінг (упаковка) та різні температурні режими;

- електронний документообіг.



Всі послуги під одним дахом





Величезна перевага «Рабен Україна» – усі послуги під одним дахом. Компанія пропонує всім куточкам України досвід, високий професіоналізм, сучасні технології, якість, можливість надавати послуги в різних температурних режимах, багатофункціональність.



Як вдалося цього досягнути? Лише впродовж останнього періоду компанія збільшила кількість відділень. Зокрема, восени 2019 року відкрили 24-й розподільчий центр (крос-док) в м. Умань (Черкаська область). Починаючи з 2019 року завдяки відкриттю нового напрямку перевезення збірних вантажів між ЄС та Україною (Хлебня-Львів) митне очищення вантажів здійснюється не тільки у Києві, а й у Львові. Донедавна міжнародна збірна лінія компанії працювала виключно за маршрутом Хлебня-Київ. Саме сюди прямував основний потік збірних вантажів з кінцевим пунктом у смт. Велика Димерка (Київська область), де знаходиться перший власний митний термінал «Рабен Україна». Відтак транзитний час до митниці скоротився, а вантаж після проходження митного кордону та сортування у Львівському депо, розташованому поблизу термінала, відразу доставляється у будь-яку точку України протягом 24 годин силами власної дистрибуційної мережі.



У грудні минулого року підрозділ компанії у Львові переїхав на новий склад, площа якого вдвічі більша попереднього. Паралельно триває реконструкція складу в Дніпрі.



Варто відзначити, що потужності Західного підрозділу компанії постійно зростають: наразі працюють представництва у таких містах як Рівне, Луцьк, Львів, Свалява (Закарпатська область), Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці. Фреш-склади у Львові, Рівному та Хмельницькому мають можливість короткочасного зберігання вантажів. Регіональні склади Західного регіону мають чітке та скоординоване транспортне сполучення як всередині підрозділу, так і з іншими підрозділами компанії. При цьому завжди враховуються побажання клієнта щодо умов перевезення товару. Пропонуються гнучкі умови перевезення вантажів та три температурні режими: 2-6 С, 5-20 С і без контролю температури.



Специфіка збірної лінії



Спостерігається зростання зацікавленості клієнтів у збірній лінії.



Збірна лінія – унікальний сегмент транспортної логістики, суть полягає у доставці вантажів різних клієнтів шляхом їхньої консолідації. При цьому враховуються різні напрямки, одержувачі, товарне сусідство та температурні режими. Ще одна перевага – збалансована тарифна сітка. Клієнт не платить за окремий автомобіль. Тариф залежить від кількості палет, прийнятих до перевезення. Вантажі декількох клієнтів компанія «Рабен Україна» консолідує на платформі MyRaben, далі за допомогою оптимальної кількості транспорту доставляє їх. Це дозволяє ефективно планувати ресурси клієнтів і, як наслідок, оптимізувати витрати.



Працівники Західного підрозділу компанії завжди знайдуть індивідуальне рішення для кожного представника МСБ та запропонують унікальне складське обслуговування, що оптимізує витрати. Відповідальні фахівці – кожен у своїй сфері – завжди готові відповісти на всі запитання клієнта та врахувати його потреби.



Ще одна із основних спеціалізацій «Рабен Україна» – доставка на Розподільчі Центри (РЦ) мереж магазинів. «Рабен Україна» є компанією, що активно працює з розподільчими центрами по всій території країни, а також здійснює доставку безпосередньо в магазини роздрібної мережі.



Наведемо приклад. У разі необхідності компанія готова здійснити внутрішню транспортну дистрибуцію по 50 продуктових магазинах міста Львова і доставити невеликі партії товару протягом одного дня.



Аби працювати з РЦ, логістичний оператор повинен володіти необхідною кількістю транспортних одиниць та добре налагодженою системою планування руху транспорту. Особлива увага: потрібні добре розвинені мережі дистрибуції та інфраструктури – власні крос-докінгові склади в основних регіонах країни. Це дозволяє забезпечити доставку будь-якого вантажу – незалежно від складності та обсягу – в мінімальні терміни (до 48 годин). В кінцевому результаті всі у виграші: РЦ не накопичують великі товарні запаси, магазинам немає потреби виділяти окремі приміщення для зберігання товару. Як тільки на полицях крамниць кількість товару зменшується до мінімальної, автоматично логістичному оператору надходять замовлення. Виграє і виробник, адже він не повинен вкладати великі інвестиції у власний транспорт, забуває про проблему складів та персоналу. Достатньо сформувати комерційний відділ на певній території, який дбатиме про продаж власної продукції в майбутньому. А про все інше, включаючи доставку до кінцевої точки, подбає компанія «Рабен Україна».



Багаторічні знання та досвід компанії «Рабен Україна», зібрані на різних ринках Європи, помножені на реальну роботу в Україні, дозволяють їй бути універсальною. Компанія пропонує цей досвід всім учасникам ринку: і клієнтам, і партнерам.



Великі складські площі





Зупинимося на складах окремо. Відомо, що утримання складських приміщень невигідне для виробника. Утримання власних складів – це постійні суттєві затрати. Маючи в користуванні близько 70 000 м² складських площ, включно з регіонами, «Рабен Україна» пропонує перетворити ці затрати у перемінні. Зокрема, клієнтам пропонується зберігання від одного палетомісця. Отже, замість постійних затрат на склад, персонал, пожежну охорону, тощо, співпрацюючи з «Рабен Україна», треба буде оплачувати суто зберігання лише свого товару на складі.



Скажемо більше: здебільшого підприємці сприймають складську логістику виключно як місце для зберігання вантажу, навіть не підозрюючи, наскільки різноманітніше функціональне навантаження складу. Всі регіональні розподільчі підрозділи компанії разом з терміналом успішно справляються як із зберіганням так із супутніми додатковими сервісами: упаковка (копакінг), маркування, cтікерування, нанесення штрих-коду на одиницю продукції, термоупаковка, фольгування, формування промо-наборів, формування подарункових наборів. Тобто, в залежності від потреб та побажань конкретного клієнта відбувається упаковка товару.



Найбільш поширені послуги наразі – упаковка товару, маркування, стікерування.



Зазначимо: всі ці послуги компанія «Рабен Україна» надає на базі декількох складів у різних регіонах країни: смт Велика Димерка (Броварський район, Київська область), міста – Львів, Дніпро, Харків.



Копакінг та різні температурні режими



«Рабен Україна» має можливість перепаковувати товари в температурному режимі 14-18 С°. Також упаковка проводиться у фреш-зоні, де температура 2-6 С°. Склади компанії мають зону, яка не вимагає спеціальної підтримки температури, і де можна створювати окрему упаковку для промислової групи товарів та для деяких видів продуктів харчування.



Зона копакінгу відповідає вимогам стандартів ISO. Компанія постійно проходить аудити якості та безпеки. Йдеться про стандарти ISO9001:2015 (Система менеджменту якості), ISO22000:2005 (Система менеджменту безпеки харчових продуктів), OHSAS 18001:2007 (Система менеджменту гігієни і безпеки праці) і ISO14001:2015 (Система екологічного менеджменту). Все це підтверджується сертифікатами відповідності, які компанія отримує щороку від органу, що здійснює сертифікацію – Bureau Veritas.



Практикують і внутрішній аудит, який проводять представники головного офісу групи. Якість послуг підтверджують аудити, що проводять клієнти. Насамперед транснаціональні компанії, які залучають міжнародних аудиторів.



Портфоліо існуючих та потенційних продуктів, які вимагають послуг перепакування, досить широке. Наразі більшість клієнтів належить до секторів FMCG Food і FMCG Non-food (косметика і промислові товари).



Електронний документообіг



Активно впроваджується електронний документообіг як з клієнтами, так із підрядниками – договори, рахунки, акти виконаних робіт. Станом на кінець минулого року 21% усіх рахунків та актів виконаних робіт клієнтів переведені на електронну платформу. Наразі підписання договірної документації здійснюється через платформу «Вчасно». Весь процес займає в середньому до 30-40 хвилин.



Які переваги для клієнта/перевізника?



1) економія часу – немає необхідності підписувати вручну кожен лист;

2) економія коштів – заощаджують на адмініструванні на доставці тощо;

3) мінімізація ризиків – виключають ймовірність втрати договору.



Зважаючи на карантин у країні та заклик влади без нагальної потреби не відвідувати офіси, публічні місця, електронний документообіг набуває нового актуального звучання.



Крім перерахованих чинників, чому електронні платформи важливі для компанії «Рабен Україна»?



До цього часу значну частину документів друкували і підписували на паперових носіях. Керівництво компанії усвідомлює цю проблему, тому значні зусилля спрямували на ініціативу «Електронний рахунок = вища культура». Що вона означає? На кожного клієнта/перевізника, який відмовиться від паперових рахунків на користь електронних, висадять один саджанець.



Група Рабен реалізує програму «Електронний рахунок = вища культура» з 2014 року, в рамках проекту вже висадили майже 14 000 дерев. Навесні цього року «Рабен Україна» висадила свої перші 300 дерев. Саме така кількість клієнтів/перевізників приєдналася до ініціативи.



Компанія пропонує кожному клієнту приєднатися до ініціативи та перейти на безпаперовий варіант документообігу. Представники компанії готові надати практичну допомогу у вирішенні цього питання, а також забезпечити супровід процесу підписання договорів/актів виконаних робіт в електронному форматі.



ТТН чи Е-ТТН?



На логістичний ринок чекає довгий шлях із впровадження та налагодження процесу обігу електронних ТТН (е-ТТН). Радує, що найважливіший і найскладніший крок зроблено: законодавчий фундамент для подальшого розвитку логістичного бізнесу в Україні закладено.



В той час як для ринку в цілому е-ТТН є опцією, компанія «Рабен Україна» від вересня 2019 року здійснює внутрішні переміщення вантажів (між регіональними складами), використовуючи е-ТТН.



І насамкінець. Багатьох підприємців цікавить, чи працює «Рабен Україна» з ФОПами? Так, звісно. Компанія розуміє, що розвиток малого бізнесу є ключовим для забезпечення стабільності держави. Цьогоріч «Рабен Україна» розпочала співпрацю з системою платіжних терміналів IBox. Починаючи з березня 2020 року малий бізнес, окрім можливості здійснення безготівкого перерахунку на рахунок компанії, має змогу вносити кошти у понад 5000 терміналів мережі самообслуговування IBox, які працюють цілодобово та присутні у всіх регіонах України. Для додаткової зручності на терміналах мережі самообслуговування IBox виведена окрема іконка з логотипом компанії —Raben. Окрім іншого, з часом всі депо та сабдепо компанії будуть оснащені терміналами IBox. Клієнти Західного підрозділу вже мали можливість оцінити дану можливість, адже на складі у Львові було встановлено один із перших терміналів.





Максим Фесенко, Менеджер з продажу в Західному регіоні компанії «Рабен Україна»

Михайло Лотоцький, Регіональний директор в Західному регіоні

Tel.: +380 (67) 214 83 53

https://ukraine.raben-group.com/









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Логістика на тлі останніх подій у світі виходить на перший план. Попит на гарантовано якісні послуги транспортування та забезпечення споживчих ринків необхідними, а головне безпечними товарами, у зв’язку з поширенням коронавірусу буде лише зростати. Пропонуємо звернути увагу на сервіс та склади компанії «Рабен Україна» . Група Рабен, частиною якої є «Рабен Україна» і яка працює майже 90 років у 13 країнах Європи, на практиці знає, як швидко та надійно організувати комплекс логістичних послуг, незважаючи на всі природні чи штучні катаклізми.Отож, компанія працює в Україні з 2003 року. Команда нараховує приблизно 500 висококласних співробітників.Клієнтам пропонують повний спектр логістичних послуг для контрактної логістики (зберігання товарів та супутні послуги), міжнародних та внутрішніх перевезень, а також морських та повітряних вантажних перевезень.Зазначимо, що бізнес-підрозділи Групи Рабен розташовані у таких країнах Європи: Польща, Чехія, Естонія, Нідерланди, Німеччина, Литва, Латвія, Словаччина, Україна, Угорщина, Італія, Румунія, Болгарія.Західний підрозділ компанії може швидко доставити вантаж (починаючи від однієї палети) з Європи на склади в Україні, розмитнити його, забезпечити подальше відвантаження в інші області.В Україні, включаючи різні регіони, компанія має в користуванні близько 70 000 м² складських площ. У автопарку – 600 автомобілів.5 причин обрати «Рабен Україна»:- всі послуги – під одним дахом;- доставка збірних вантажів;- великі складські площі – близько 70 000 м²;- копакінг (упаковка) та різні температурні режими;- електронний документообіг.Величезна перевага «Рабен Україна» – усі послуги під одним дахом. Компанія пропонує всім куточкам України досвід, високий професіоналізм, сучасні технології, якість, можливість надавати послуги в різних температурних режимах, багатофункціональність.Як вдалося цього досягнути? Лише впродовж останнього періоду компанія збільшила кількість відділень. Зокрема, восени 2019 року відкрили 24-й розподільчий центр (крос-док) в м. Умань (Черкаська область). Починаючи з 2019 року завдяки відкриттю нового напрямку перевезення збірних вантажів між ЄС та Україною (Хлебня-Львів) митне очищення вантажів здійснюється не тільки у Києві, а й у Львові. Донедавна міжнародна збірна лінія компанії працювала виключно за маршрутом Хлебня-Київ. Саме сюди прямував основний потік збірних вантажів з кінцевим пунктом у смт. Велика Димерка (Київська область), де знаходиться перший власний митний термінал «Рабен Україна». Відтак транзитний час до митниці скоротився, а вантаж після проходження митного кордону та сортування у Львівському депо, розташованому поблизу термінала, відразу доставляється у будь-яку точку України протягом 24 годин силами власної дистрибуційної мережі.У грудні минулого року підрозділ компанії у Львові переїхав на новий склад, площа якого вдвічі більша попереднього. Паралельно триває реконструкція складу в Дніпрі.Варто відзначити, що потужності Західного підрозділу компанії постійно зростають: наразі працюють представництва у таких містах як Рівне, Луцьк, Львів, Свалява (Закарпатська область), Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці. Фреш-склади у Львові, Рівному та Хмельницькому мають можливість короткочасного зберігання вантажів. Регіональні склади Західного регіону мають чітке та скоординоване транспортне сполучення як всередині підрозділу, так і з іншими підрозділами компанії. При цьому завжди враховуються побажання клієнта щодо умов перевезення товару. Пропонуються гнучкі умови перевезення вантажів та три температурні режими: 2-6 С, 5-20 С і без контролю температури.Спостерігається зростання зацікавленості клієнтів у збірній лінії.Збірна лінія – унікальний сегмент транспортної логістики, суть полягає у доставці вантажів різних клієнтів шляхом їхньої консолідації. При цьому враховуються різні напрямки, одержувачі, товарне сусідство та температурні режими. Ще одна перевага – збалансована тарифна сітка. Клієнт не платить за окремий автомобіль. Тариф залежить від кількості палет, прийнятих до перевезення. Вантажі декількох клієнтів компанія «Рабен Україна» консолідує на платформі MyRaben, далі за допомогою оптимальної кількості транспорту доставляє їх. Це дозволяє ефективно планувати ресурси клієнтів і, як наслідок, оптимізувати витрати.Працівники Західного підрозділу компанії завжди знайдуть індивідуальне рішення для кожного представника МСБ та запропонують унікальне складське обслуговування, що оптимізує витрати. Відповідальні фахівці – кожен у своїй сфері – завжди готові відповісти на всі запитання клієнта та врахувати його потреби.Ще одна із основних спеціалізацій «Рабен Україна» – доставка на Розподільчі Центри (РЦ) мереж магазинів. «Рабен Україна» є компанією, що активно працює з розподільчими центрами по всій території країни, а також здійснює доставку безпосередньо в магазини роздрібної мережі.Наведемо приклад. У разі необхідності компанія готова здійснити внутрішню транспортну дистрибуцію по 50 продуктових магазинах міста Львова і доставити невеликі партії товару протягом одного дня.Аби працювати з РЦ, логістичний оператор повинен володіти необхідною кількістю транспортних одиниць та добре налагодженою системою планування руху транспорту. Особлива увага: потрібні добре розвинені мережі дистрибуції та інфраструктури – власні крос-докінгові склади в основних регіонах країни. Це дозволяє забезпечити доставку будь-якого вантажу – незалежно від складності та обсягу – в мінімальні терміни (до 48 годин). В кінцевому результаті всі у виграші: РЦ не накопичують великі товарні запаси, магазинам немає потреби виділяти окремі приміщення для зберігання товару. Як тільки на полицях крамниць кількість товару зменшується до мінімальної, автоматично логістичному оператору надходять замовлення. Виграє і виробник, адже він не повинен вкладати великі інвестиції у власний транспорт, забуває про проблему складів та персоналу. Достатньо сформувати комерційний відділ на певній території, який дбатиме про продаж власної продукції в майбутньому. А про все інше, включаючи доставку до кінцевої точки, подбає компанія «Рабен Україна».Багаторічні знання та досвід компанії «Рабен Україна», зібрані на різних ринках Європи, помножені на реальну роботу в Україні, дозволяють їй бути універсальною. Компанія пропонує цей досвід всім учасникам ринку: і клієнтам, і партнерам.Зупинимося на складах окремо. Відомо, що утримання складських приміщень невигідне для виробника. Утримання власних складів – це постійні суттєві затрати. Маючи в користуванні близько 70 000 м² складських площ, включно з регіонами, «Рабен Україна» пропонує перетворити ці затрати у перемінні. Зокрема, клієнтам пропонується зберігання від одного палетомісця. Отже, замість постійних затрат на склад, персонал, пожежну охорону, тощо, співпрацюючи з «Рабен Україна», треба буде оплачувати суто зберігання лише свого товару на складі.Скажемо більше: здебільшого підприємці сприймають складську логістику виключно як місце для зберігання вантажу, навіть не підозрюючи, наскільки різноманітніше функціональне навантаження складу. Всі регіональні розподільчі підрозділи компанії разом з терміналом успішно справляються як із зберіганням так із супутніми додатковими сервісами: упаковка (копакінг), маркування, cтікерування, нанесення штрих-коду на одиницю продукції, термоупаковка, фольгування, формування промо-наборів, формування подарункових наборів. Тобто, в залежності від потреб та побажань конкретного клієнта відбувається упаковка товару.Найбільш поширені послуги наразі – упаковка товару, маркування, стікерування.Зазначимо: всі ці послуги компанія «Рабен Україна» надає на базі декількох складів у різних регіонах країни: смт Велика Димерка (Броварський район, Київська область), міста – Львів, Дніпро, Харків.«Рабен Україна» має можливість перепаковувати товари в температурному режимі 14-18 С°. Також упаковка проводиться у фреш-зоні, де температура 2-6 С°. Склади компанії мають зону, яка не вимагає спеціальної підтримки температури, і де можна створювати окрему упаковку для промислової групи товарів та для деяких видів продуктів харчування.Зона копакінгу відповідає вимогам стандартів ISO. Компанія постійно проходить аудити якості та безпеки. Йдеться про стандарти ISO9001:2015 (Система менеджменту якості), ISO22000:2005 (Система менеджменту безпеки харчових продуктів), OHSAS 18001:2007 (Система менеджменту гігієни і безпеки праці) і ISO14001:2015 (Система екологічного менеджменту). Все це підтверджується сертифікатами відповідності, які компанія отримує щороку від органу, що здійснює сертифікацію – Bureau Veritas.Практикують і внутрішній аудит, який проводять представники головного офісу групи. Якість послуг підтверджують аудити, що проводять клієнти. Насамперед транснаціональні компанії, які залучають міжнародних аудиторів.Портфоліо існуючих та потенційних продуктів, які вимагають послуг перепакування, досить широке. Наразі більшість клієнтів належить до секторів FMCG Food і FMCG Non-food (косметика і промислові товари).Активно впроваджується електронний документообіг як з клієнтами, так із підрядниками – договори, рахунки, акти виконаних робіт. Станом на кінець минулого року 21% усіх рахунків та актів виконаних робіт клієнтів переведені на електронну платформу. Наразі підписання договірної документації здійснюється через платформу «Вчасно». Весь процес займає в середньому до 30-40 хвилин.Які переваги для клієнта/перевізника?1) економія часу – немає необхідності підписувати вручну кожен лист;2) економія коштів – заощаджують на адмініструванні на доставці тощо;3) мінімізація ризиків – виключають ймовірність втрати договору.Зважаючи на карантин у країні та заклик влади без нагальної потреби не відвідувати офіси, публічні місця, електронний документообіг набуває нового актуального звучання.Крім перерахованих чинників, чому електронні платформи важливі для компанії «Рабен Україна»?До цього часу значну частину документів друкували і підписували на паперових носіях. Керівництво компанії усвідомлює цю проблему, тому значні зусилля спрямували на ініціативу «Електронний рахунок = вища культура». Що вона означає? На кожного клієнта/перевізника, який відмовиться від паперових рахунків на користь електронних, висадять один саджанець.Група Рабен реалізує програму «Електронний рахунок = вища культура» з 2014 року, в рамках проекту вже висадили майже 14 000 дерев. Навесні цього року «Рабен Україна» висадила свої перші 300 дерев. Саме така кількість клієнтів/перевізників приєдналася до ініціативи.Компанія пропонує кожному клієнту приєднатися до ініціативи та перейти на безпаперовий варіант документообігу. Представники компанії готові надати практичну допомогу у вирішенні цього питання, а також забезпечити супровід процесу підписання договорів/актів виконаних робіт в електронному форматі.На логістичний ринок чекає довгий шлях із впровадження та налагодження процесу обігу електронних ТТН (е-ТТН). Радує, що найважливіший і найскладніший крок зроблено: законодавчий фундамент для подальшого розвитку логістичного бізнесу в Україні закладено.В той час як для ринку в цілому е-ТТН є опцією, компанія «Рабен Україна» від вересня 2019 року здійснює внутрішні переміщення вантажів (між регіональними складами), використовуючи е-ТТН.І насамкінець. Багатьох підприємців цікавить, чи працює «Рабен Україна» з ФОПами? Так, звісно. Компанія розуміє, що розвиток малого бізнесу є ключовим для забезпечення стабільності держави. Цьогоріч «Рабен Україна» розпочала співпрацю з системою платіжних терміналів IBox. Починаючи з березня 2020 року малий бізнес, окрім можливості здійснення безготівкого перерахунку на рахунок компанії, має змогу вносити кошти у понад 5000 терміналів мережі самообслуговування IBox, які працюють цілодобово та присутні у всіх регіонах України. Для додаткової зручності на терміналах мережі самообслуговування IBox виведена окрема іконка з логотипом компанії —Raben. Окрім іншого, з часом всі депо та сабдепо компанії будуть оснащені терміналами IBox. Клієнти Західного підрозділу вже мали можливість оцінити дану можливість, адже на складі у Львові було встановлено один із перших терміналів.

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