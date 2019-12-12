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На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО

На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО
На Млинівщині дитячі пустощі зі снарядом, який вони знайшли на пасовищі та принесли додому, призвели до вибуху.

Близько двох тижнів тому 11-річний житель села Малин на пасовищі знайшов металевий підозрілий предмет, приніс його додому та разом із 13-річним братом вкинув його у криницю закинутого господарства, - повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Другого травня хлопці згадали про знахідку. У колодязь вкинули скляну півлітрову банку із бензином, а потім почали підпалювати папір та кидати вниз, в результаті чого стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Працівники вибухотехнічного відділу поліції області дістали та вилучили боєприпас, яким виявився артилерійський бронебійний снаряд калібру 75 мм. Він не містив жодних засобів підриву та вибухотехнічних речовин, а в криниці вибухнула газоповітряна суміш парів бензину та кисню.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини події, зокрема й коло осіб, які могли б володіти інформацією щодо знайденого снаряду.

На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО
На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО
На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО
На Рівненщині дитячі пустощі із артилерійським снарядом призвели до вибуху. ФОТО


Через дитячі пустощі із артилерійчським снаряд призвели до вибуху

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Теги: Рівненщина, знаряд, вибух, діти
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