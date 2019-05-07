Видурив 3500 доларів: на Волині судитимуть адвоката-шахрая





Про це



Як з’ясувало слідство, адвокат представляв інтереси лучанина, захищаючи його майнові права.



Упродовж року спритний захисник двічі повідомляв клієнту, що задля вирішення його проблем необхідно надавати неправомірну вигоду працівникам поліції та експертам.



У такий спосіб адвокат видурив у довірливого громадянина 3500 доларів США.



Зараз його обвинувачують у шахрайстві та підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовій особі, а також особі, яка надає публічну послугу ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 КК України).



Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення одним із волинських адвокатів шахрайства й підбурювання громадянина до надання неправомірної вигоди працівникам поліції та експертам.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Як з’ясувало слідство, адвокат представляв інтереси лучанина, захищаючи його майнові права.Упродовж року спритний захисник двічі повідомляв клієнту, що задля вирішення його проблем необхідно надавати неправомірну вигоду працівникам поліції та експертам.У такий спосіб адвокат видурив у довірливого громадянина 3500 доларів США.Зараз його обвинувачують у шахрайстві та підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовій особі, а також особі, яка надає публічну послугу ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 КК України).Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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