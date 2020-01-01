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Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині

Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
У родини Некозів із Судча Любешівського району росте картопля, яку посадили господарі ще 5 березня.

Про це повідомляє господиня Ольга Некоза на своїй сторінці у Facebook, пише "Нове життя".

Нагадаємо, у перших числах березня сім’я Некозів із Судча посадили біля свого обійстя посадили картоплю.

І ось господиня днями показала, як росте її картопелька. Попри те, що від березня були неодноразово й заморозки, рослини уже добряче підросли та тягнуться до сонця. Тож уже й провели просапку десяти соток, які відвели під бульбу.

«Скоро буде урожай нової картоплі», - написала жінка.


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Теги: Волинь, урожай картоплі, відкриття сезону
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польшуки полодцом!
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