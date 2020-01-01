Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині

Некозів із Судча Любешівського району росте картопля, яку посадили господарі ще 5 березня.



Про це повідомляє господиня Ольга Некоза на своїй сторінці у Facebook, пише



Нагадаємо, у перших числах березня



І ось господиня днями показала, як росте її картопелька. Попри те, що від березня були неодноразово й заморозки, рослини уже добряче підросли та тягнуться до сонця. Тож уже й провели просапку десяти соток, які відвели під бульбу.



«Скоро буде урожай нової картоплі», - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У родиниіз Судча Любешівського району росте картопля, яку посадили господарі ще 5 березня.Про це повідомляє господиня Ольга Некоза на своїй сторінці у Facebook, пише "Нове життя" Нагадаємо, у перших числах березня сім’я Некозів із Судча посадили біля свого обійстя посадили картоплю.І ось господиня днями показала, як росте її картопелька. Попри те, що від березня були неодноразово й заморозки, рослини уже добряче підросли та тягнуться до сонця. Тож уже й провели просапку десяти соток, які відвели під бульбу.«Скоро буде урожай нової картоплі», - написала жінка.

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