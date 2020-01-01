Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
Сьогодні, 15:45
У родини Некозів із Судча Любешівського району росте картопля, яку посадили господарі ще 5 березня.
Про це повідомляє господиня Ольга Некоза на своїй сторінці у Facebook, пише "Нове життя".
Нагадаємо, у перших числах березня сім’я Некозів із Судча посадили біля свого обійстя посадили картоплю.
І ось господиня днями показала, як росте її картопелька. Попри те, що від березня були неодноразово й заморозки, рослини уже добряче підросли та тягнуться до сонця. Тож уже й провели просапку десяти соток, які відвели під бульбу.
«Скоро буде урожай нової картоплі», - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє господиня Ольга Некоза на своїй сторінці у Facebook, пише "Нове життя".
Нагадаємо, у перших числах березня сім’я Некозів із Судча посадили біля свого обійстя посадили картоплю.
І ось господиня днями показала, як росте її картопелька. Попри те, що від березня були неодноразово й заморозки, рослини уже добряче підросли та тягнуться до сонця. Тож уже й провели просапку десяти соток, які відвели під бульбу.
«Скоро буде урожай нової картоплі», - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
польшуки полодцом!
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
Сьогодні, 15:52
Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
Сьогодні, 15:45
Видурив 3500 доларів: на Волині судитимуть адвоката-шахрая
Сьогодні, 15:28
Посадовці Волинської ОДА посприяли у заволодінні 300 тисячами бюджетних грошей, – прокуратура
Сьогодні, 15:22