Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
Сьогодні, 15:52
3 травня водій автомобіля Opel Vectra на іноземній реєстрації, рухаючись по вулиці Набережна, що у Луцьку, наїхав на автомобіль ЗАЗ-1103, котрий був припаркований біля правого краю проїжджої частини.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час спілкування з 35–річним водієм транспортного засобу Opel Vectra, охоронці правопорядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою алкотестера “Drager” це підтвердила, результат – 1,57 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.
На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час спілкування з 35–річним водієм транспортного засобу Opel Vectra, охоронці правопорядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою алкотестера “Drager” це підтвердила, результат – 1,57 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.
На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
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