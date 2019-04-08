вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто

Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
3 травня водій автомобіля Opel Vectra на іноземній реєстрації, рухаючись по вулиці Набережна, що у Луцьку, наїхав на автомобіль ЗАЗ-1103, котрий був припаркований біля правого краю проїжджої частини.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Під час спілкування з 35–річним водієм транспортного засобу Opel Vectra, охоронці правопорядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою алкотестера “Drager” це підтвердила, результат – 1,57 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
Сьогодні, 16:14
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
Сьогодні, 15:52
Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
Сьогодні, 15:45
Видурив 3500 доларів: на Волині судитимуть адвоката-шахрая
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
У Луцьку п'яний професор СНУ протаранив паркан і виїхав на тротуар: подробиці аварії У Луцьку п'яний професор СНУ протаранив паркан і виїхав на тротуар: подробиці аварії
08 квітень, 2019, 09:59
На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали На Волині п'яний водій врізався в автобус, четверо людей постраждали
24 серпень, 2018, 10:52
У водія виявили 2,86 проміле алкоголю: повідомили про деталі аварії на Волині. ВІДЕО У водія виявили 2,86 проміле алкоголю: повідомили про деталі аварії на Волині. ВІДЕО
02 травень, 12:11
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
01 травень, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
Алкоголь в крові у 7 разів перевищував норму: у Луцьку водій врізався в припарковане авто
Сьогодні, 15:52
 0
Скоро буде урожай, – господиня, яка відкрила сезон посадки картоплі на Волині
Сьогодні, 15:45
 0
Видурив 3500 доларів: на Волині судитимуть адвоката-шахрая
Сьогодні, 15:28
 0
Медіа
відео
1/8