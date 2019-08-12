У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО





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Так, 3 травня близько 23-ї години на вулиці Лідавська інспектори помітили 24-річного чоловіка. В ході перевірки у відповідності до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили згорток, у якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, зовні схожа на наркотичну.



Також 4 травня близько 1-ї години на вулиці Потебні патрульні в ході застосування превентивного поліцейського заходу у 28-річного громадянина виявили коробку сірників, в якій був згорток із фольги із речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.



Водночас, інший екіпаж, патрулюючи вулицю Яровиця, помічає у руці 30-річного чоловіка два тубуси з невідомою речовиною кристалічної форми.



Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час поверхневих перевірок патрульні все частіше виявляють речовини, схожі на наркотичні.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, 3 травня близько 23-ї години на вулиці Лідавська інспектори помітили 24-річного чоловіка. В ході перевірки у відповідності до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили згорток, у якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, зовні схожа на наркотичну.Також 4 травня близько 1-ї години на вулиці Потебні патрульні в ході застосування превентивного поліцейського заходу у 28-річного громадянина виявили коробку сірників, в якій був згорток із фольги із речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.Водночас, інший екіпаж, патрулюючи вулицю Яровиця, помічає у руці 30-річного чоловіка два тубуси з невідомою речовиною кристалічної форми.Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

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