У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Луцьку під час поверхневих перевірок патрульні все частіше виявляють речовини, схожі на наркотичні.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, 3 травня близько 23-ї години на вулиці Лідавська інспектори помітили 24-річного чоловіка. В ході перевірки у відповідності до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили згорток, у якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, зовні схожа на наркотичну.
Також 4 травня близько 1-ї години на вулиці Потебні патрульні в ході застосування превентивного поліцейського заходу у 28-річного громадянина виявили коробку сірників, в якій був згорток із фольги із речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.
Водночас, інший екіпаж, патрулюючи вулицю Яровиця, помічає у руці 30-річного чоловіка два тубуси з невідомою речовиною кристалічної форми.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, 3 травня близько 23-ї години на вулиці Лідавська інспектори помітили 24-річного чоловіка. В ході перевірки у відповідності до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили згорток, у якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, зовні схожа на наркотичну.
Також 4 травня близько 1-ї години на вулиці Потебні патрульні в ході застосування превентивного поліцейського заходу у 28-річного громадянина виявили коробку сірників, в якій був згорток із фольги із речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.
Водночас, інший екіпаж, патрулюючи вулицю Яровиця, помічає у руці 30-річного чоловіка два тубуси з невідомою речовиною кристалічної форми.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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