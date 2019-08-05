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На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО

На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
На заплаві річки Стир пройшла акція зі встановлення штучних нерестовищ.

Так, 2 та 3 травня з ініціативи небайдужих рибалок-любителів на заплаві річки Стир в урочищі «Чебені» Рожищенського району відбулося встановлення штучних нерестових гнізд. До акції долучилися працівники Волинського рибоохоронного патруля, - повідомляє пресслужба рибпатруля.

"Потреба встановлювати штучні нерестовища на водоймах виникає там, де дуже малий рівень рослинності. Такі гнізда допомагають рибі розмножуватись. Вони утримують ікру на однаковій глибині з рівнем води. Встановлюють гнізда для нересту переважно в тих місцях, де відсутні природні нерестові площі. Таким чином ікринкам дають якомога більше шансів на життя", - йдеться у дописі.

Додають, конструкція таких нерестовищ дуже проста: до зрізаних кущів та хвойних гілок, які змотуються разом, прив’язують порожні пластикові пляшки, які утримують гніздо на плаву. На кінцях - каміння для стійкого положення конструкцій на воді. Після створення гнізд, їх катером або човном відтягують на 15-20 метрів від берега і встановлюють паралельно до берегової лінії.

Загалом учасник акції встановили 80 нерестових гнізд. Встановлення штучних нерестових гнізд у місцевих водоймах цьогоріч є особливо актуальним, оскільки рівень води у річках сильно коливається.

«Застосування штучних нерестовищ є одним із традиційних заходів з покращення умов природного відтворення водних біоресурсів. Дані заходи допоможуть підвищити рибопродуктивність водойм нашої області», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.


На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО
На річці Стир рибалки-любителі встановили штучні нерестовища. ФОТО


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Теги: Волинь, Стир, штучні нерестовища
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