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Депутат Волиньради очолив Центр хірургії серця та судин у медзакладі Львова

Депутат Волиньради очолив Центр хірургії серця та судин у медзакладі Львова
Депутат Волинської обласної ради, судинний хірург Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олександр Голуб очолив Центр хірургії серця та судин Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook, - пишуть Волинські новини.

«Ми відкриваємо його, аби кожен наш пацієнт мав змогу отримати ширший спектр якісних медичних послуг.

Що це означає, розкажемо на одному конкретному прикладі, що стався днями: серце пацієнта зупинилося на порозі операційної. Таке могло трапитися вдома чи на роботі. Це була невідкладна операція – після першого інфаркту 52-річному чоловікові загрожував другий. Просвіт судин на 95% був звужений бляшками. Дефібриляція, непрямий масаж серця. Чоловіка реанімують, а потім – оперують. Кардіохірурги беруть сегменти судин з ноги та артерії в грудях, і з їхньою допомогою спрямовують кров поза враженими місцями, аби та циркулювала без перешкод. І роблять вони це на працюючому серці! Без використання апарату штучного кровообігу. Це дуже складно, але в тій ситуації – необхідно, адже були підозри, що якась із артерій уже була перекрита тромбом. Ми створили Центр, аби такі та ще багато інших складних операцій стали доступними кожному львів’янину та жителю області», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 26 липня 2019 року на позачерговій сесії Волинської обласної ради був представлений новий депутат. За рішенням обласної виборчої комісії ним став депутат Голуб Олександр Миколайович.

Також нагадаємо, що колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.
Депутат Волиньради очолив Центр хірургії серця та судин у медзакладі Львова

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Теги: Олександр Голуб, депутат, Волиньрада
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