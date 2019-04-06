Депутат Волиньради очолив Центр хірургії серця та судин у медзакладі Львова

Олександр Голуб очолив Центр хірургії серця та судин Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.



Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook, - пишуть



«Ми відкриваємо його, аби кожен наш пацієнт мав змогу отримати ширший спектр якісних медичних послуг.



Що це означає, розкажемо на одному конкретному прикладі, що стався днями: серце пацієнта зупинилося на порозі операційної. Таке могло трапитися вдома чи на роботі. Це була невідкладна операція – після першого інфаркту 52-річному чоловікові загрожував другий. Просвіт судин на 95% був звужений бляшками. Дефібриляція, непрямий масаж серця. Чоловіка реанімують, а потім – оперують. Кардіохірурги беруть сегменти судин з ноги та артерії в грудях, і з їхньою допомогою спрямовують кров поза враженими місцями, аби та циркулювала без перешкод. І роблять вони це на працюючому серці! Без використання апарату штучного кровообігу. Це дуже складно, але в тій ситуації – необхідно, адже були підозри, що якась із артерій уже була перекрита тромбом. Ми створили Центр, аби такі та ще багато інших складних операцій стали доступними кожному львів’янину та жителю області», – йдеться в дописі.



Нагадаємо, що



Також нагадаємо, що колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.



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