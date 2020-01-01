Спеціаліст розповів, чим Волині загрожує катастрофічне обміління водойм. ВІДЕО





Про це Ростислав Кравчук.



«Нас завжди топило, в нас завжди було дуже багато води. Повені розтягувалися на деяких річках на 11 місяців», – зазначив фахівець.



Із його слів, такому маловоддю посприяли суха осінь, безсніжна і аномально тепла зима та відсутність весняних опадів.



«Починаючи з січня місяця, в нас в середньому випало 80 відсотків опадів від норми. А в квітні випало взагалі відсотків 15», - розповів спеціаліст водних ресурсів Волині.



Чим це загрожує Волині – дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині цьогоріч не було повеней. Таке фахівці спостерігають вперше за останні 120 років.Про це ІА «Конкурент» розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області«Нас завжди топило, в нас завжди було дуже багато води. Повені розтягувалися на деяких річках на 11 місяців», – зазначив фахівець.Із його слів, такому маловоддю посприяли суха осінь, безсніжна і аномально тепла зима та відсутність весняних опадів.«Починаючи з січня місяця, в нас в середньому випало 80 відсотків опадів від норми. А в квітні випало взагалі відсотків 15», - розповів спеціаліст водних ресурсів Волині.Чим це загрожує Волині – дивіться в сюжеті.

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