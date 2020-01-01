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Спеціаліст розповів, чим Волині загрожує катастрофічне обміління водойм. ВІДЕО

Спеціаліст розповів, чим Волині загрожує катастрофічне обміління водойм. ВІДЕО
На Волині цьогоріч не було повеней. Таке фахівці спостерігають вперше за останні 120 років.

Про це ІА «Конкурент» розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

«Нас завжди топило, в нас завжди було дуже багато води. Повені розтягувалися на деяких річках на 11 місяців», – зазначив фахівець.

Із його слів, такому маловоддю посприяли суха осінь, безсніжна і аномально тепла зима та відсутність весняних опадів.

«Починаючи з січня місяця, в нас в середньому випало 80 відсотків опадів від норми. А в квітні випало взагалі відсотків 15», - розповів спеціаліст водних ресурсів Волині.

Чим це загрожує Волині – дивіться в сюжеті.


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Теги: Волинь, обміління водойм
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Єслі в кранє нєт води - значіт випілі жиди !
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