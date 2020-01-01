На луцьких вулицях значно поменшає реклами
Сьогодні, 17:15
На низці вулиць Луцька демонтують засоби зовнішньої реклами.
Про це у facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
З метою зменшення кількості реклами, покращення естетичного вигляду міста та зменшення інформаційного шуму, у місті розробили комплексні схеми розміщення реклами на:
- пр. Волі - Київський майдан;
- вул. Винниченка;
- пр. Василя Мойсея - пр. Перемоги;
- пр. Президента Грушевського.
Всього на цих вулицях та проспектах налічується 75 щитів, лайтпостерів та інших засобів зовнішньої реклами. За результатами затвердження комплексних схем кількість реклами тут зменшиться на 41% (демонтують 31 засіб зовнішньої реклами).
При цьому залишиться 44 засоби, 27 з яких оновлять. Зокрема, з'явиться 2 нових LED-екрана та 3 скролера замість старих бордів, а 22 лайтпостера старого типу замінять на оновлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
З метою зменшення кількості реклами, покращення естетичного вигляду міста та зменшення інформаційного шуму, у місті розробили комплексні схеми розміщення реклами на:
- пр. Волі - Київський майдан;
- вул. Винниченка;
- пр. Василя Мойсея - пр. Перемоги;
- пр. Президента Грушевського.
Всього на цих вулицях та проспектах налічується 75 щитів, лайтпостерів та інших засобів зовнішньої реклами. За результатами затвердження комплексних схем кількість реклами тут зменшиться на 41% (демонтують 31 засіб зовнішньої реклами).
При цьому залишиться 44 засоби, 27 з яких оновлять. Зокрема, з'явиться 2 нових LED-екрана та 3 скролера замість старих бордів, а 22 лайтпостера старого типу замінять на оновлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькраді повідомили, за яких умов відкриють ринки міста
Сьогодні, 17:23
На Волині молодик викрав з подвір’я пенсіонера мотоцикл
Сьогодні, 17:17
На луцьких вулицях значно поменшає реклами
Сьогодні, 17:15
Вперше в Україні: під Луцьком гурт «Без обмежень» дасть автоконцерт під відкритим небом
Сьогодні, 16:43