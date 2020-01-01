На луцьких вулицях значно поменшає реклами

На низці вулиць Луцька демонтують засоби зовнішньої реклами.Про це у facebook повідомив радник мера ЛуцькаЗ метою зменшення кількості реклами, покращення естетичного вигляду міста та зменшення інформаційного шуму, у місті розробили комплексні схеми розміщення реклами на:- пр. Волі - Київський майдан;- вул. Винниченка;- пр. Василя Мойсея - пр. Перемоги;- пр. Президента Грушевського.Всього на цих вулицях та проспектах налічується 75 щитів, лайтпостерів та інших засобів зовнішньої реклами. За результатами затвердження комплексних схем кількість реклами тут зменшиться на 41% (демонтують 31 засіб зовнішньої реклами).При цьому залишиться 44 засоби, 27 з яких оновлять. Зокрема, з'явиться 2 нових LED-екрана та 3 скролера замість старих бордів, а 22 лайтпостера старого типу замінять на оновлені.