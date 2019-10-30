На Волині молодик викрав з подвір’я пенсіонера мотоцикл





Так, 2 травня, до поліції звернувся 89-річний житель району та повідомив, що вранці із його подвір’я викрали мотоцикл Viper. Сума збитку становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.



Правоохорорнці встановили причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом 29-річного жителя Турівка. Викрадений мотоцикл вилучили.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили 29-річного волинянина, який вкрав мотоцикл.Так, 2 травня, до поліції звернувся 89-річний житель району та повідомив, що вранці із його подвір’я викрали мотоцикл Viper. Сума збитку становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохорорнці встановили причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом 29-річного жителя Турівка. Викрадений мотоцикл вилучили.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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