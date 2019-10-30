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На Волині молодик викрав з подвір’я пенсіонера мотоцикл

На Волині молодик викрав з подвір’я пенсіонера мотоцикл
Поліцейські викрили 29-річного волинянина, який вкрав мотоцикл.

Так, 2 травня, до поліції звернувся 89-річний житель району та повідомив, що вранці із його подвір’я викрали мотоцикл Viper. Сума збитку становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохорорнці встановили причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом 29-річного жителя Турівка. Викрадений мотоцикл вилучили.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.


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Теги: крадіжка, мотоцикл
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