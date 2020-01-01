У Луцькраді повідомили, за яких умов відкриють ринки міста

Виконувач повноважень Луцького міського головиповідомив, за яких умови ринкам міста дозволять відновити роботу.Про це йшлося 4 травня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії Луцька.Розпочинаючи нараду, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив, що сьогодні відбулася зустріч з підприємцями, які вимагають відкриття агропродовольчих ринків.За його словами, у Луцьку ринкам дозволять запрацювати тоді, коли у міську раду надійде офіційний лист від Держпродспоживслужби із висновками щодо їх готовності працювати."Основні зауваження (80-90%) представників ринків були не до міської ради, а до рішень Кабінету Міністів, загалом до вимог карантину. З 11 травня, згідно інформації Уряду, будуть відкриті усі ринки, заклади торгівлі. Як тільки ми отримаємо відповідні висновки управління держпродспоживслужби щодо готовності наших ринків до роботи, то ми скликаємо сесію і ухвалюємо відповідне рішення. Втім, відкриття ринків та закладів торгівлі не повинно перетворитися на нові випадки захворюваності на COVID-19. Наші вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які не дотримуватимуться правил карантину, будуть ще жорсткішими”, - акцентував Григорій Пустовіт.І якщо з 11 травня Уряд пом'якшує вимоги карантину, то лучанам варто бути більш відповідальними, адже за минулу добу зафіксували чотири нових випадки захворюваності на COVID-19.Як зазначив начальник управління охорони здоровявихідними до сімейних лікарів звернулись 53 лучанина (38 дітей та 15 дорослих). Виявили 3 підозри на COVID-19, серед них двоє хворих на пневмонію.Спеціалісти Луцького міського управління держпродспоживслужби Головного Управління у Волинській області обстежили шість ринків міста, поспілкувалися з їх керівниками щодо готовності до відкриття та необхідності виконання усіх карантинних вимог.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт подякував спеціалістам Луцького міського управління держпродспоживслужби Головного Управління у Волинській області, адже завдяки їх оперативній роботі були виявлені численні порушення вимог карантину на ярмарку по вулиці Єршова, що поблизу ТЦ “Глобус”.Працівники патрульної поліції продовжують перевіряти умови самоізоляції громадян, які повернулися до нашого міста з-за кордону. Оперативно реагують поліцейські і на повідомлення щодо порушень умов карантину та протиепідемічних заходів у місті. Зокрема, вихідними перевіряли присутність лучан у паркових зонах.Інспектори муніципальної варти продовжують патрулювати місто, відстежуючи дотримання вимог карантину. Як повідомила директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, вихідними особливу увагу приділили обстеженню ярмарків. Зокрема, виявили порушення на локаціях по вулиці Єршова (ТЦ”Глобус) та поруч з РАЦСом по пр. Соборності. Крім того, інспектори проаналізували ціни на сільськогосподарських ярмарках, які були значно вищі, а ніж у супермаркетах. Склали 7 адмінпротоколів на тих підприємців, які торгували не сільськогосподарською продукцією.На завершення наради Григорій Пустовіт подякував усім за роботу і наголосив, що послаблення карантину можливе лише тоді, коли буде посилена самодисципліна.