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Жінка організувала підпільне казино у місті на Волині

Жінка організувала підпільне казино у місті на Волині
36-річній мешканці Володимира-Волинського повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом.

Слідство встановило, що у березні 2020 року жінка орендувала приміщення у місті, обладнала його персональними комп’ютерами із доступом до інтернету та програмним забезпеченням, створеним для азартних ігор, - інформує проокуратура Волині.

Вона ж була й адміністратором грального закладу, допускала гравців у приміщення за попередньою домовленістю, отримувала від них грошові кошти задля здійснення ставок у азартних іграх, надавала код доступу до них, що в подальшому давало змогу учаснику гри отримати чи не отримати виграш залежно від випадковості.

А 12 березня 2020 року правоохоронці припинили діяльність цього підпільного казино.

Жінці повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, покарання – до 680 тис. грн штрафу).

Триває досудове розслідування.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: гральний бізнес, Володимир
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