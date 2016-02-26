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На Волині за кермом автівки «застукали» підлітка, але батько хлопця влаштував шарпанину з поліцейськими

На Волині за кермом автівки «застукали» підлітка, але батько хлопця влаштував шарпанину з поліцейськими
У селі Кругель Ковельського району у поле зору патрульних поліцейських потрапив автомобіль Ford Galaxy, водій якого проігнорував законну вимогу поліцейських зупинитися та продовжив рух.

Правоохоронці почали переслідувати правопорушника, через декілька хвилин водій зупинив автомобіль в одному із дворів будинків, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом авто перебував 15-річний житель Ковельського району. Після зупинки авто неповнолітній водій та його 37-річний батько почали чинити опір поліцейським. Зокрема, батько водія шарпав за формений одяг правоохоронця та пошкодив його. Згодом, аби залагодити конфлікт та відшкодувати збитки за пошкоджений одяг батько неповнолітнього пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Усі факти правопорушень задокументовали.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та частиною 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.

Окрім того, на батька склали адміністративний протокол за статтею 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі вирішуютт питання про притягнення 37-річного волинянина до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: Кругель, патрульні, підліток
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