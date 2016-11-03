Поліцейські офіцери волинської громади затримали чоловіка із холодною зброєю. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У Любомльському районі затримали чоловіка, в якого при поверхневому огляді знайшли предмет схожий на штик-ніж.
Про це повідомляють на сторінці поліцейський офіцер громади у Волинській області.
Поліцейські офіцери Вишнівської сільської ОТГ Любомльського району Остапчук Богдан та Савош Максим спільно з оперуповноважним сектору кримінальної поліції Любомльського відділу поліції Іваном Ковальчуком, перебуваючи на вулиці Промисловій, звернули увагу на чоловіка, який з явних ознак нервував, поводив себе підозріло та намагався уникнути зустрічі з поліцейськими.
А тому офіцери громади на підставі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» здійснили поверхневу перевірку та виявили в жителя села Радехів Любомльського району предмет, який візуально схожий на штик-ніж до вогнепальної гвинтівки. Як пояснив сам чоловік, що викопав його із землі.
На місце події виклакали слідчо-оперативну групу та всі обставини події внесли в ЄРДР.
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Про це повідомляють на сторінці поліцейський офіцер громади у Волинській області.
Поліцейські офіцери Вишнівської сільської ОТГ Любомльського району Остапчук Богдан та Савош Максим спільно з оперуповноважним сектору кримінальної поліції Любомльського відділу поліції Іваном Ковальчуком, перебуваючи на вулиці Промисловій, звернули увагу на чоловіка, який з явних ознак нервував, поводив себе підозріло та намагався уникнути зустрічі з поліцейськими.
А тому офіцери громади на підставі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» здійснили поверхневу перевірку та виявили в жителя села Радехів Любомльського району предмет, який візуально схожий на штик-ніж до вогнепальної гвинтівки. Як пояснив сам чоловік, що викопав його із землі.
На місце події виклакали слідчо-оперативну групу та всі обставини події внесли в ЄРДР.
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