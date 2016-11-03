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Поліцейські офіцери волинської громади затримали чоловіка із холодною зброєю. ФОТО

Поліцейські офіцери волинської громади затримали чоловіка із холодною зброєю. ФОТО
У Любомльському районі затримали чоловіка, в якого при поверхневому огляді знайшли предмет схожий на штик-ніж.

Про це повідомляють на сторінці поліцейський офіцер громади у Волинській області.

Поліцейські офіцери Вишнівської сільської ОТГ Любомльського району Остапчук Богдан та Савош Максим спільно з оперуповноважним сектору кримінальної поліції Любомльського відділу поліції Іваном Ковальчуком, перебуваючи на вулиці Промисловій, звернули увагу на чоловіка, який з явних ознак нервував, поводив себе підозріло та намагався уникнути зустрічі з поліцейськими.

А тому офіцери громади на підставі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» здійснили поверхневу перевірку та виявили в жителя села Радехів Любомльського району предмет, який візуально схожий на штик-ніж до вогнепальної гвинтівки. Як пояснив сам чоловік, що викопав його із землі.

На місце події виклакали слідчо-оперативну групу та всі обставини події внесли в ЄРДР.

Поліцейські офіцери волинської громади затримали чоловіка із холодною зброєю. ФОТО
Поліцейські офіцери волинської громади затримали чоловіка із холодною зброєю. ФОТО

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Теги: поліцейський громади, Любомль, затримання
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Коментарі 1
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До уже зброя, то зброя...
Берить ii та гайда Крим воювати...
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