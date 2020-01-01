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Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО

Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Завтра, 5 травни, активісти волонтерського центру “Серце Патріота” вирушать у благодійну поїздку до українських захисників у зону ООС, де передадуть військовим речі першої необхідності.

До справи допомоги українським військовим долучились парафіяни Свято-Дмитрівського храму села Вишнів, що поблизу Луцька, повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП) з посиланням на сайт храму православної громади.

Жителі села зібрали на Схід України речі першої необхідності та продукти харчування: пасочки, різного роду консервації, сало, овочі, крупи, картоплю та сухофрукти.

Крім того, учні місцевої школи передали українським бійцям патріотичні малюнки та власноруч виготовлені поробки з паперу.

“У зв’язку з пандемією коронавірусу, люди подекуди забувають про українських військових, які, незважаючи ні на що, захищають нашу Батьківщину. Саме тому карантин можна використати як час для добрих справ, особливо у пасхальний період”, – зазначив настоятель місцевого храму священник Павло Чамахуд.

Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО

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Теги: допомога, військові, Волинь
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