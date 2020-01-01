Ще двоє волинських поліцейських інфікувалися коронавірусом





Таку інформацію Олег Плазовський.



Нагадаємо, станом на суботу, 2 травня, коронавірус виявили у 23-х співробітників Ківерцівського райвідділу поліції.



Нині у відділку проводять епідеміологічне розслідування, аби з’ясувати джерело COVID-19. Зі слів речника, встановити це важко, адже правоохоронці на службі спілкуються з великою кількістю людей.



"Коло контактних осіб встановлено, неодноразово проводилась і проводиться дезінфекція службових приміщень і транспортного засобу. Райвідділ працює. Реагування на злочини і повідомлення є. Допомагають за необхідності інші територіальні підрозділи, зокрема, головне управління Національної поліції, Маневицький відділ поліції. Працює чергова частина, але за умови, якщо не встигають впоратися з викликами, допомогу надають інші територіальні підрозділи ГУ Нацполіції", - розповів головний спеціаліст сектору Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4 травня ще у двох співробітників Ківерцівського райвідділу поліції діагностували коронавірус. Загалом на вірус захворіли 25 поліцейських. Троє - на стаціонарному лікуванні, решта – на самоізоляції.Таку інформацію Суспільному озвучив речник поліції областіНагадаємо, станом на суботу, 2 травня,Ківерцівського райвідділу поліції.Нині у відділку проводять епідеміологічне розслідування, аби з’ясувати джерело COVID-19. Зі слів речника, встановити це важко, адже правоохоронці на службі спілкуються з великою кількістю людей."Коло контактних осіб встановлено, неодноразово проводилась і проводиться дезінфекція службових приміщень і транспортного засобу. Райвідділ працює. Реагування на злочини і повідомлення є. Допомагають за необхідності інші територіальні підрозділи, зокрема, головне управління Національної поліції, Маневицький відділ поліції. Працює чергова частина, але за умови, якщо не встигають впоратися з викликами, допомогу надають інші територіальні підрозділи ГУ Нацполіції", - розповів головний спеціаліст сектору Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський.

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