Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 травня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 13-18º тепла.



У Луцьку завтра, 5 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º тепла, вдень 15-17º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 13-18º тепла.У Луцьку завтра, 5 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º тепла, вдень 15-17º тепла.

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