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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Психлікарня в Олиці, де померла пацієнтка з коронавірусом, працює у звичному режимі

Психлікарня в Олиці, де померла пацієнтка з коронавірусом, працює у звичному режимі
З померлою від коронавірусу жінкою в КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» контактувало близько 50 людей. З них – 25 пацієнтів відділення, куди її госпіталізували, і стільки ж медпрацівників.

Виконувачка обов’язків директора волинської психіатричної лікарні Луцька Людмила Юрко прокоментувала Суспільному ситуацію.

Нагадаємо, на Волині сьогодні, 4 травня, зареєстрували сьому смерть людини, у якої виявили коронавірус. Жінка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.

За її словами, нині медики відділення працюють в штатному режимі, посилили запобіжні заходи.

"Жінку госпіталізували у важкому психічному стані без ознак респіраторних захворювань. Поступила вона без ознак будь-якої соматичної патології. Температура вимірювалась, її слухали, її дивилися. Ніяких змін у неї не було. 28-го квітня ввечері в неї з’явилась невисока температура. Призначили консультацію гінеколога і інфекціоніста. Це було 1-го травня. Інфекціоніст запропонувала зробити тести. Ми зробили експрес-тест. Він був негативним. Зробили ПЛР-тест. В неділю жінці стало краще. А десь з третьої години дня почала різко рости температура. Тоді ми поставили питання принципово про перевід. Швидка допомога просто не встигла приїхати", - розповіла т.в.о. директора КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» Людмила Юрко.

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Теги: психлікарня, смерть, коронавірус
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