Психлікарня в Олиці, де померла пацієнтка з коронавірусом, працює у звичному режимі
Сьогодні, 19:52
З померлою від коронавірусу жінкою в КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» контактувало близько 50 людей. З них – 25 пацієнтів відділення, куди її госпіталізували, і стільки ж медпрацівників.
Виконувачка обов’язків директора волинської психіатричної лікарні Луцька Людмила Юрко прокоментувала Суспільному ситуацію.
Нагадаємо, на Волині сьогодні, 4 травня, зареєстрували сьому смерть людини, у якої виявили коронавірус. Жінка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.
За її словами, нині медики відділення працюють в штатному режимі, посилили запобіжні заходи.
"Жінку госпіталізували у важкому психічному стані без ознак респіраторних захворювань. Поступила вона без ознак будь-якої соматичної патології. Температура вимірювалась, її слухали, її дивилися. Ніяких змін у неї не було. 28-го квітня ввечері в неї з’явилась невисока температура. Призначили консультацію гінеколога і інфекціоніста. Це було 1-го травня. Інфекціоніст запропонувала зробити тести. Ми зробили експрес-тест. Він був негативним. Зробили ПЛР-тест. В неділю жінці стало краще. А десь з третьої години дня почала різко рости температура. Тоді ми поставили питання принципово про перевід. Швидка допомога просто не встигла приїхати", - розповіла т.в.о. директора КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» Людмила Юрко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Виконувачка обов’язків директора волинської психіатричної лікарні Луцька Людмила Юрко прокоментувала Суспільному ситуацію.
Нагадаємо, на Волині сьогодні, 4 травня, зареєстрували сьому смерть людини, у якої виявили коронавірус. Жінка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.
За її словами, нині медики відділення працюють в штатному режимі, посилили запобіжні заходи.
"Жінку госпіталізували у важкому психічному стані без ознак респіраторних захворювань. Поступила вона без ознак будь-якої соматичної патології. Температура вимірювалась, її слухали, її дивилися. Ніяких змін у неї не було. 28-го квітня ввечері в неї з’явилась невисока температура. Призначили консультацію гінеколога і інфекціоніста. Це було 1-го травня. Інфекціоніст запропонувала зробити тести. Ми зробили експрес-тест. Він був негативним. Зробили ПЛР-тест. В неділю жінці стало краще. А десь з третьої години дня почала різко рости температура. Тоді ми поставили питання принципово про перевід. Швидка допомога просто не встигла приїхати", - розповіла т.в.о. директора КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» Людмила Юрко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з пом'якшеннями
Сьогодні, 13:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чоловік з Волині вишиває бісером картини та ікони. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 травня
Сьогодні, 20:00
Психлікарня в Олиці, де померла пацієнтка з коронавірусом, працює у звичному режимі
Сьогодні, 19:52
На Волині затримали 22 нелегальних мігранти
Сьогодні, 19:41