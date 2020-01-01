Як волинські громади використовують «лісові» гроші

Волинські лісгоспи активно співпрацюють з місцевими громадами. Перш за все громади, на території яких діють лісові господарства отримують гроші у вигляді податків.Минулоріч план сплати податків лісівники виконали на 100%, - повідомляє пресслужба обласного управління лісового та мисливського господарства.Співпрацю лісівників з громадами можна розглянути на прикладі ДП «Поліське лісове господарство», яке діє на території Маневицького району.«Завдяки злагодженій та стабільній роботі колективу ДП «Поліське лісове господарство» сплата поточних податків та обов’язкових платежів до зведеного бюджету та ЄСВ за 2019 року склала 11 млн 459 тис. грн, – конкретизує директор ДП «Поліське ЛГ» Андрій Яцина. – З них: до Державного бюджету – 50 млн 13 тис. грн, в тому числі збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 17 млн 92 тис. грн, до місцевих бюджетів – 43 млн 32 тис. грн, в тому числі – збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 24 млн 42 тис. грн, Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склав понад 21 млн грн».Задоволені співпрацею з лісівниками і громади.Голова Будківської сільської ради Галина Цикалюк розповіла, що «лісові» гроші ідуть на потреби дитячого садочка, утримання пожежного автомобіля, фінансування спортивних та мистецьких заходів, придбання пального.«Також це зарплатня працівників, оплата енергоносіїв. У нас лісових земель небагато – 3,5 тис. га, тож і податки – порівняно незначні, та дуже нас виручають. Попри це, ми плідно співпрацюємо з лісогосподарським підприємством у соціальних напрямках. Директор Андрій Яцина, його колектив завжди йдуть назустріч сільській громаді», - зазначає очільниця громади.У Куклинській сільській раді повідомляють, що надходження від держпідприємства ідуть на захищені статті бюджету.«Співпраця з лісогосподарством взаємовигідна. Попри податків, вони допомагають і нашим захисникам. Директор лісгоспу Андрій Мар’янович Яцина – ветеран АТО, очолює районну спілку ветеранів. Ми налагодили з ним добру співпрацю, маємо порозуміння в усіх питаннях життя громади. Звісно, навзаєм долучаємося до лісогосподарських заходів, зокрема – відновлення та створення нових лісових культур», - каже голова Куклинської сільської ради Наталія Бортнік.Очільник Колківської ОТГ Олександр Полінкевич зазначив, що податки, які громада отримує від лісівників, позитивно сприяють для розвитку ОТГ: «Лісові податки йдуть у загальний бюджет, витрачаються за потреби. У нас одинадцять шкіл, шість садочків, шість будинків культури і п’ять клубів. Загалом, бюджет Колківської ОТГ становить 95 млн грн, але й витрат вистачає. Дороги, ремонти, благоустрій… Тож податки, які ми отримуємо від лісгоспів, зіграли свою позитивну роль у розвитку громади. Крім того, наголошу, що співпраця з лісівниками далеко не вичерпується податками. Спільно ми вирішуємо багато важливих соціальних питань».Варто зазначити, що «лісові» гроші – це не тільки податки, а й великий комплекс соціальних, профорієтаційно-освітніх заходів: усі вони разом потужно працюють на розбудову громад та соціальну стабільність лісових ОТГ та сільських рад. За цим стоїть виважений державницький концепт як керівництва Волинського ОУЛМГ, так і його лісогосподарських підрозділів на місцях.