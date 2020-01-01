Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича терміном на два місяці у справі про узурпацію влади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в Офісі генпрокурора.
Зокрема, сьогодні Печерський райсуд почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем.
"Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.
Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.
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Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в Офісі генпрокурора.
Зокрема, сьогодні Печерський райсуд почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем.
"Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.
Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.
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