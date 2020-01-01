вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Януковича заочно арештували на два місяці

Януковича заочно арештували на два місяці
Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича терміном на два місяці у справі про узурпацію влади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в Офісі генпрокурора.

Зокрема, сьогодні Печерський райсуд почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем.

"Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.

Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Янукович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
Сьогодні, 00:16
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пом`якшення карантину: що рекомендує міністерство охорони здоров`я
04 травень, 23:34
Луцьк претендує на європейські кошти для модернізації очисних споруд
04 травень, 22:57
Схожі новини
Карантин суттєво покращив криміногенну ситуацію в Україні. ЦИФРИ Карантин суттєво покращив криміногенну ситуацію в Україні. ЦИФРИ
04 травень, 13:45
Ранок 4 травня: в Україні – 12 331 випадок коронавірусу, на Волині – 340 Ранок 4 травня: в Україні – 12 331 випадок коронавірусу, на Волині – 340
04 травень, 09:28
В Україні – 11 913 випадків коронавірусу, з них на Волині – 324 В Україні – 11 913 випадків коронавірусу, з них на Волині – 324
03 травень, 09:59
4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори 4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори
03 травень, 06:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
 0
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
Сьогодні, 00:16
 0
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пом`якшення карантину: що рекомендує міністерство охорони здоров`я
04 травень, 23:34
 0
Луцьк претендує на європейські кошти для модернізації очисних споруд
04 травень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8