Януковича заочно арештували на два місяці





Про це повідомляє



Зокрема, сьогодні Печерський райсуд почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем.



"Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.



Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича терміном на два місяці у справі про узурпацію влади.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на джерело в Офісі генпрокурора.Зокрема, сьогодні Печерський райсуд почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем."Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.

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