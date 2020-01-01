Продукти-рятівники: що потрібно їсти, щоб бути здоровим

Вчені розказали, що потрібно їсти для зміцнення імунітету.Про це повідомляє Вголос.На переконання вчених, вода - незамінний продукт, адже будь-який процес детоксикації (виведення шлаків) проходить тільки при наявності достатньої кількості рідини в організмі.Однак вживання таких продуктів як цибуля, часник, лавровий лист, журавлина, імбир, кокосова олія (нерафінована), хрін, гірчиця, алое, селера ніхто не скасовував. Варто включити в раціон і продукти, багаті цинком: гарбузове насіння, сочевицю, нут, квасолю, кедровий горіх.Без клітковини також нікуди не дітися. Це овочі, зелень, ягоди, фрукти. Вітаміном С насичувати наш організм будуть шипшина, смородина, обліпиха, цитрусові, петрушка, шпинат, броколі. Імунітет підвищують і ферментовані продукти, лідером серед яких є квашена капуста. У ній не тільки високий вміст вітаміну С, але і корисні бактерії для кишкового мікробіома.Спеції та трави також встануть на боротьбу з хворобами. Це орегано, чилі, кориця, базилік, аніс, фенхель, чебрець, кора мурашиного дерева, лист чорного горіха, ромашка, звіробій.