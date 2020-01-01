вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продукти-рятівники: що потрібно їсти, щоб бути здоровим

Продукти-рятівники: що потрібно їсти, щоб бути здоровим
Вчені розказали, що потрібно їсти для зміцнення імунітету.

Про це повідомляє Вголос.

На переконання вчених, вода - незамінний продукт, адже будь-який процес детоксикації (виведення шлаків) проходить тільки при наявності достатньої кількості рідини в організмі.

Однак вживання таких продуктів як цибуля, часник, лавровий лист, журавлина, імбир, кокосова олія (нерафінована), хрін, гірчиця, алое, селера ніхто не скасовував. Варто включити в раціон і продукти, багаті цинком: гарбузове насіння, сочевицю, нут, квасолю, кедровий горіх.

Без клітковини також нікуди не дітися. Це овочі, зелень, ягоди, фрукти. Вітаміном С насичувати наш організм будуть шипшина, смородина, обліпиха, цитрусові, петрушка, шпинат, броколі. Імунітет підвищують і ферментовані продукти, лідером серед яких є квашена капуста. У ній не тільки високий вміст вітаміну С, але і корисні бактерії для кишкового мікробіома.

Спеції та трави також встануть на боротьбу з хворобами. Це орегано, чилі, кориця, базилік, аніс, фенхель, чебрець, кора мурашиного дерева, лист чорного горіха, ромашка, звіробій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: здоров`я, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
Продукти-рятівники: що потрібно їсти, щоб бути здоровим
Сьогодні, 03:25
Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:11
Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
Сьогодні, 00:16
Схожі новини
5 найбільш шкідливих поєднань продуктів 5 найбільш шкідливих поєднань продуктів
26 квітень, 05:11
ТОП-5 продуктів, які містять багато цинку ТОП-5 продуктів, які містять багато цинку
25 березень, 02:07
Які продукти не варто зберігати в холодильнику Які продукти не варто зберігати в холодильнику
21 березень, 06:11
Які продукти не можна їсти натщесерце Які продукти не можна їсти натщесерце
02 березень, 05:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
 0
Продукти-рятівники: що потрібно їсти, щоб бути здоровим
Сьогодні, 03:25
 0
Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:11
 0
Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
 0
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
Сьогодні, 00:16
 0
Медіа
відео
1/8