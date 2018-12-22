У поштовому відділенні Львова вибухнула граната





Інцидент трапився у відділенні №20 на вулиці Медової Печери, 7, - пише



Вибухнула навчальна граната РГД-5, яку надіслали в посилці. Як повідомили у поліції, інформація до правоохоронців надійшла о 17:30. Боєприпас вибухнув під час огляду товару.



«Під час отримання посилки здетонувала попередньо навчальна граната РГД-5. У приміщенні на цей момент було п’ятеро осіб. Людей з будинку евакуювали, огородили стрічкою, приміщення пошти зачинили. Потерпілих немає», — розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.



Під час інциденту ніхто не постраждав, також не було пошкоджене майно відділення. Як пояснили правоохоронці, навчальна граната при детонації видає лише незначний звук. Вибуху як такого не відбувається.



У прес-службі Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що чоловік, який отримав відправлення, — це 51-річний львів’янин. Слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції вилучила предмети, схожі на навчально-імітаційні гранати.



Як з’ясував ZAXID.NET, посилка надійшла з Харкова, у ній були дві навчальні гранати. Хто був відправником — наразі невідомо.

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