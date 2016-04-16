Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО





У рамках навчань фрегат "Гетьман Сагайдачний" закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань, - пише



Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Про це повідомляє телерадіостудія "Бриз" Міністерства оборони України.



Флагман "Гетьман Сагайдачний" виконав практичні стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100 та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.



Під час проведення стрільб моряки зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, які незаконно перебували в українських водах. Це є прямим порушення міжнародного морського права.



Також, крім російських військових розвідувальних кораблів, в районі Галіцинських газових родовищ, екіпаж флагману "Гетьман Сагайдачний" зафіксував російський танкер, який рухався з окупованих морських районів.



Танкер спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, щоб українські моряки його не зафіксували.



Дивіться відео масштабних тренувань у Чорному морі:







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