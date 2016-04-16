Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
Під час масштабних навчань Українських Військово-морських сил у Чорному морі виявили російські кораблі на території України.
У рамках навчань фрегат "Гетьман Сагайдачний" закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань, - пише Канал24.
Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Про це повідомляє телерадіостудія "Бриз" Міністерства оборони України.
Флагман "Гетьман Сагайдачний" виконав практичні стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100 та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.
Під час проведення стрільб моряки зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, які незаконно перебували в українських водах. Це є прямим порушення міжнародного морського права.
Також, крім російських військових розвідувальних кораблів, в районі Галіцинських газових родовищ, екіпаж флагману "Гетьман Сагайдачний" зафіксував російський танкер, який рухався з окупованих морських районів.
Танкер спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, щоб українські моряки його не зафіксували.
Дивіться відео масштабних тренувань у Чорному морі:
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У рамках навчань фрегат "Гетьман Сагайдачний" закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань, - пише Канал24.
Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Про це повідомляє телерадіостудія "Бриз" Міністерства оборони України.
Флагман "Гетьман Сагайдачний" виконав практичні стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100 та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.
Під час проведення стрільб моряки зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, які незаконно перебували в українських водах. Це є прямим порушення міжнародного морського права.
Також, крім російських військових розвідувальних кораблів, в районі Галіцинських газових родовищ, екіпаж флагману "Гетьман Сагайдачний" зафіксував російський танкер, який рухався з окупованих морських районів.
Танкер спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, щоб українські моряки його не зафіксували.
Дивіться відео масштабних тренувань у Чорному морі:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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