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Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО

Під час навчань в територіальних водах України виявили російські кораблі. ВІДЕО
Під час масштабних навчань Українських Військово-морських сил у Чорному морі виявили російські кораблі на території України.

У рамках навчань фрегат "Гетьман Сагайдачний" закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань, - пише Канал24.

Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Про це повідомляє телерадіостудія "Бриз" Міністерства оборони України.

Флагман "Гетьман Сагайдачний" виконав практичні стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100 та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.

Під час проведення стрільб моряки зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, які незаконно перебували в українських водах. Це є прямим порушення міжнародного морського права.

Також, крім російських військових розвідувальних кораблів, в районі Галіцинських газових родовищ, екіпаж флагману "Гетьман Сагайдачний" зафіксував російський танкер, який рухався з окупованих морських районів.

Танкер спустив триколорний прапор зі свого флагштоку, щоб українські моряки його не зафіксували.

Дивіться відео масштабних тренувань у Чорному морі:



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Теги: ВМС, Україна
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