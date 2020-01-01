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Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО

Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Луцький найдовший будинок у світі зняли висоти пташиного польоту.

Відео опублікували на сторінці «UmAir зйомка дроном» у фейсбуці.

Як відомо, у цій спільноті є багато відео цікавих місць України.

Нагадаємо, славнозвісний будинок розташований у 33-му мікрорайоні Луцька, а саме на проспекті Соборності та вулиці Молоді.
Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО

"Це найдовший житловий будинок у світі, його довжина становить 1750м (а з урахуванням відгалужень – 2775м). Його побудували в період з 1969 по 1980 роки архітектори Василь Маловиця і Ростислав Метельницький, будувався аж одинадцять років. Будівля споруджена у формі сот і об’єднує 40 будинків різної поверховості – від 5 до 9 поверхів. Усього в будинку 120 під’їздів", - йдеться у дописі під відео.


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Теги: Волинь, Луцьк
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