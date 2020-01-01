Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:11
Луцький найдовший будинок у світі зняли висоти пташиного польоту.
Відео опублікували на сторінці «UmAir зйомка дроном» у фейсбуці.
Як відомо, у цій спільноті є багато відео цікавих місць України.
Нагадаємо, славнозвісний будинок розташований у 33-му мікрорайоні Луцька, а саме на проспекті Соборності та вулиці Молоді.
"Це найдовший житловий будинок у світі, його довжина становить 1750м (а з урахуванням відгалужень – 2775м). Його побудували в період з 1969 по 1980 роки архітектори Василь Маловиця і Ростислав Метельницький, будувався аж одинадцять років. Будівля споруджена у формі сот і об’єднує 40 будинків різної поверховості – від 5 до 9 поверхів. Усього в будинку 120 під’їздів", - йдеться у дописі під відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео опублікували на сторінці «UmAir зйомка дроном» у фейсбуці.
Як відомо, у цій спільноті є багато відео цікавих місць України.
Нагадаємо, славнозвісний будинок розташований у 33-му мікрорайоні Луцька, а саме на проспекті Соборності та вулиці Молоді.
"Це найдовший житловий будинок у світі, його довжина становить 1750м (а з урахуванням відгалужень – 2775м). Його побудували в період з 1969 по 1980 роки архітектори Василь Маловиця і Ростислав Метельницький, будувався аж одинадцять років. Будівля споруджена у формі сот і об’єднує 40 будинків різної поверховості – від 5 до 9 поверхів. Усього в будинку 120 під’їздів", - йдеться у дописі під відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцький найдовший будинок у світі показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:11
Януковича заочно арештували на два місяці
Сьогодні, 01:21
У поштовому відділенні Львова вибухнула граната
Сьогодні, 00:16
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пом`якшення карантину: що рекомендує міністерство охорони здоров`я
04 травень, 23:34