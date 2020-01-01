Молодик, який на Волині підпалив автомобіль з краденою деревиною, – фігурант іншого злочину. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Речник поліції області Олег Плазовський та головний лісничий Цуманського лісгоспу Володимир Левосюк прокоментували підпал авто з краденою деревиною. Як розповів СуспільномуОлег Плазовський, правоохоронці визначили коло підозрюваних осіб.



Речник поліції області Олег Плазовський повідомив, що в рамках досудового розслідування підозрювані будуть опитані і притягнуті до кримінальної відповідальності.



"Зауважу, що санкція цієї статті передбачає зокрема до 7 років позбавлення волі за ч.4 ст. 246 ККУ", - сказав речник.



Нагадаємо, чоловік у балаклаві



Головний лісничий Цуманського лісгоспу Володимир Левосюк розповів, що поліцію викликали після того, як автомобіль автівку лісівників у лісовому масиві.



"Підпалили вони її вже на дорозі на трасі Цумань-Берестяни. Чому їм дозволили підпалити? Їм ніхто не дозволяв. Він линув і тоді кинув –це зайняло не кілька хвилин, буквально декілька секунд. Тут спрацював людський фактор. В даній машині було ще два молодика теж в балаклавах. Нашою лісовою охороною було впізнано, хто це був. По голосу було впізнано, по тілоскладу. Вони вже не раз були притягнуті до відповідальності, вони не раз були замічені при цьому. Дані особи нанесли шкоди державі на суму 68 000 грн. Було спилено 5 дубів породи дуб звичайний і 5 грабів", - зазначив лісівник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники та поліцейські прокоментували ситуацію з умисним підпалом автомобіля з краденою деревиною у Цуманському лісгоспі.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Речник поліції області Олег Плазовський та головний лісничий Цуманського лісгоспу Володимир Левосюк прокоментували підпал авто з краденою деревиною. Як розповів СуспільномуОлег Плазовський, правоохоронці визначили коло підозрюваних осіб.Речник поліції області Олег Плазовський повідомив, що в рамках досудового розслідування підозрювані будуть опитані і притягнуті до кримінальної відповідальності."Зауважу, що санкція цієї статті передбачає зокрема до 7 років позбавлення волі за ч.4 ст. 246 ККУ", - сказав речник.Нагадаємо, чоловік у балаклаві підпалив машину з деревиною в п’ятницю, 1-го травня на дорозі Цумань-Берестяне . Це сталося після того, як лісова охорона зупинила авто на єврономерах з дубовими колодами.Головний лісничий Цуманського лісгоспу Володимир Левосюк розповів, що поліцію викликали після того, як автомобіль автівку лісівників у лісовому масиві."Підпалили вони її вже на дорозі на трасі Цумань-Берестяни. Чому їм дозволили підпалити? Їм ніхто не дозволяв. Він линув і тоді кинув –це зайняло не кілька хвилин, буквально декілька секунд. Тут спрацював людський фактор. В даній машині було ще два молодика теж в балаклавах. Нашою лісовою охороною було впізнано, хто це був. По голосу було впізнано, по тілоскладу. Вони вже не раз були притягнуті до відповідальності, вони не раз були замічені при цьому. Дані особи нанесли шкоди державі на суму 68 000 грн. Було спилено 5 дубів породи дуб звичайний і 5 грабів", - зазначив лісівник.

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