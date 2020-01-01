На Волині запускатимуть ракети та скидатимуть бомби з літаків

На Волині відбудуться навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження.Про це йдеться у повідомленні командира військової частини А1547 Олександра Балтяна на сайті Маневицької РДА."Повідомляю Вас про те, що на території авіаційного полігону (військова частина А1547) у період 04 травня - 08 травня 2020 року будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі", - йдеться у повідомленні.Також командир зазначив, що у відповідності до Настанови з полігонної служби Повітряних Сил Збройних Сил України, затвердженої наказом Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України №318 від 29.08.07 - територія авіаційного полігона - заборонена зона для населення і осіб, що не мають прямого відношення до його роботи. Вхід та в’їзд на територію авіаційного полігона категорично забороняється.Межі полігону встановлюються шлагбаумами і попереджувальними покажчиками з написами: “НЕБЕЗПЕЧНО! ТЕРИТОРІЯ ПОЛІГОНУ! ПРОЇЗД І ПРОХІД СУВОРО ЗАБОРОНЕНО!”Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин."Незважаючи на неодноразові звернення з боку командування авіаційного полігона до органів місцевого самоврядування, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, на територію авіаційного полігона продовжують потрапляти люди що не мають прямого відношення до роботи на ньому. Прошу Вас провести роз’яснювальну роботу з працівниками установи, учнями про заборону: перебування на території авіаційного полігону сторонніх осіб, що не мають прямого відношення до роботи на ньому", - йдеться у зверненні командира авіаторів.