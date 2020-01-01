На «Волиньвугілля» подала до суду фірма з Києва





Про це



Так, товариство з обмеженою відповідальністю «ІК Енергозберігаючі технології 2010» звернулося з позовом до державного підприємства «Волиньвугілля» про стягнення 171 тисячі 286 гривень, з яких 149 тисяч 976 гривень – основний борг, 19 тисяч 673 гривні – пеня та 1 тисяча 637 гривні – три проценти річних від простроченої суми.



В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору.



Суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання, однак ані відповідач, ані позивач не з’явилися. Тож у засіданні наразі оголосили перерву.



Відзначимо, що на сайті youcontrol вказано про те, що ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» спеціалізується на монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

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