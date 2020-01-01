Долар продовжує падіння: курс валют у Луцьку на 5 травня





Євро при купівлі становить – 29.10, продажу – 29.30.



Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.50.

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